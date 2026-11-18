Hôm nay (18/11), Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã giữ nguyên bản án phúc thẩm đối với bị cáo Cho Tae-yong - cựu Tổng giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia, người bị truy tố về các tội danh như "từ bỏ nhiệm vụ" và "vi phạm Luật Cơ quan Tình báo Quốc gia".

Bị cáo Cho Tae-yong - cựu Tổng giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Cụ thể, bị cáo này đã đưa ra phát ngôn sai sự thật cho rằng cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã không đưa ra chỉ thị bắt giữ các chính trị gia vào thời điểm ban bố "thiết quân luật khẩn cấp" hồi tháng 12/2024. Với phán quyết này, hình phạt đối với bị cáo đã chính thức có hiệu lực với 2 năm 6 tháng tù khổ sai và tước quyền công dân 2 năm 6 tháng.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Cho đã bị tuyên án 1 năm 6 tháng tù, nhưng tòa phúc thẩm nhận định bị cáo Cho vi phạm một phần Luật Cơ quan Tình báo Quốc gia vì đã có hành vi can thiệp vào chính trị và đã tuyên phạt bị cáo Cho Tae-yong mức án như tòa tối cao Hàn Quốc vừa tuyên y án nêu trên.

Trong một diễn biến có liên quan, Tòa án Tối cao Hàn Quốc cho biết sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng đối với cựu Thủ tướng Han Duck-soo vào ngày 19/11. Ông Han bị cáo buộc tham gia thực hiện nhiệm vụ trọng yếu trong một cuộc nổi loạn và đã bị tuyên án 15 năm tù khổ sai tại phiên tòa phúc thẩm.