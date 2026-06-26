English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhật Bản liên tiếp bị rung chuyển vì động đất

Thứ Sáu, 14:49, 26/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau trận động đất có độ lớn 7,2 làm rung chuyển toàn bộ vùng Đông Bắc Nhật Bản xảy ra vào sáng qua (25/6), nước này lại tiếp tục ghi nhận hàng loạt trận động đất khác lần lượt nối tiếp nhau.

 

Sáng nay (26/6), tại tỉnh Chiba và Ibaraki đã xảy ra liên tiếp hai trận động đất với độ lớn lần lượt là 5,8 và 4,1, làm rung chuyển nhiều địa phương ở vùng Kanto, trong đó bao gồm cả thủ đô Tokyo.

Trận động đất đầu tiên xảy ra với tâm chấn nằm ở phía Nam tỉnh Ibaraki và ở độ sâu 40 km, trong khi trận động đất thứ hai có tâm chấn nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Chiba ở độ sâu 50 km. Mặc dù không có cảnh báo sóng thần được đưa ra sau hai trận động đất này, nhưng hàng loạt tuyến tàu điện thông thường và tuyến tàu tốc hành nối liền thành phố Tsukuba của tỉnh Ibaraki với ga Akihabara ở Tokyo đã phải tạm ngừng hoạt động. Sân bay Quốc tế Narita cũng phải đóng cửa cả hai đường băng để kiểm tra an toàn.

nhat ban lien tiep bi rung chuyen vi dong dat hinh anh 1
Trận động đất mới nhất tại Chiba làm rung chuyển nhiều địa phương, trong đó có Tokyo. Ảnh: NHK

Trước đó, tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản - nơi mới xảy ra trận động đất có độ lớn 7,2 vào sáng qua (25/6), cũng tiếp tục bị rung chuyển khi liên tiếp xảy ra hai trận động đất khác có độ lớn lần lượt là 4,6 và 4,7 vào lúc 1h11 rạng sáng nay và 20h58 tối qua (25/6).

Những diễn biến động đất liên tiếp xảy ra đang khiến các chuyên gia và người dân Nhật Bản đặc biệt chú ý và quan ngại, nhất là trong bối cảnh các chuyên gia đang cảnh báo về khả năng xảy ra động đất có độ lớn tương tự như trận động đất vừa xảy ra sáng 25/6.

“Tại các khu vực chịu rung chấn mạnh, cần đề phòng đá rơi, sạt lở đất và chú ý đến động đất kèm mưa lớn có thể xảy ra. Mọi người không nên đến gần những nơi được cảnh báo nguy hiểm. Trong vòng 1 tuần tới, đặc biệt là 2 ngày tiếp theo, vẫn có nguy cơ xảy ra động đất trên 6 độ” - cảnh báo nêu rõ.

K10015160731_2606261041_0626105122_02_09.jpg

Nhật Bản oằn mình ứng phó với mưa bão

VOV.VN - Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, cùng với việc bão số 7 (siêu bão Mekkhala) và bão số 8 (Higos) được dự báo sẽ lần lượt đổ bộ vào Nhật Bản, lượng mưa tại nhiều khu vực được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những giờ tới.

Ngọc Huân - Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhật Bản “gồng mình” ứng phó động đất, sắp đón “bão kép”
Nhật Bản “gồng mình” ứng phó động đất, sắp đón “bão kép”

VOV.VN - Trong khi vẫn ở trong tình trạng nguy cơ cao sau trận động đất mạnh vừa xảy ra sáng nay tại khu vực Đông Bắc, Nhật Bản lại phải sẵn sàng để đối phó với 2 cơn bão liên tiếp được dự báo sẽ đổ bộ nước này vào hai ngày 26 và 27/6.

Nhật Bản “gồng mình” ứng phó động đất, sắp đón “bão kép”

Nhật Bản “gồng mình” ứng phó động đất, sắp đón “bão kép”

VOV.VN - Trong khi vẫn ở trong tình trạng nguy cơ cao sau trận động đất mạnh vừa xảy ra sáng nay tại khu vực Đông Bắc, Nhật Bản lại phải sẵn sàng để đối phó với 2 cơn bão liên tiếp được dự báo sẽ đổ bộ nước này vào hai ngày 26 và 27/6.

Nhật Bản triển khai các biện pháp cứu trợ thiên tai sau trận động đất ở Đông Bắc
Nhật Bản triển khai các biện pháp cứu trợ thiên tai sau trận động đất ở Đông Bắc

VOV.VN - Ngay sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 6,9 làm rung chuyển toàn bộ vùng Đông Bắc, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tổ chức họp báo và nhấn mạnh sẽ dồn toàn bộ nỗ lực để triển khai các biện pháp cứu trợ thiên tai sau động đất.

Nhật Bản triển khai các biện pháp cứu trợ thiên tai sau trận động đất ở Đông Bắc

Nhật Bản triển khai các biện pháp cứu trợ thiên tai sau trận động đất ở Đông Bắc

VOV.VN - Ngay sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 6,9 làm rung chuyển toàn bộ vùng Đông Bắc, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tổ chức họp báo và nhấn mạnh sẽ dồn toàn bộ nỗ lực để triển khai các biện pháp cứu trợ thiên tai sau động đất.

Nhật Bản thành lập Ban chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với động đất
Nhật Bản thành lập Ban chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với động đất

VOV.VN - Nhật Bản đã thành lập Ban chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với động đất sau khi xảy ra trận động đất mạnh vào lúc 7h30 sáng 25/6, theo giờ địa phương, tại khu vực Đông Bắc nước này.

Nhật Bản thành lập Ban chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với động đất

Nhật Bản thành lập Ban chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với động đất

VOV.VN - Nhật Bản đã thành lập Ban chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với động đất sau khi xảy ra trận động đất mạnh vào lúc 7h30 sáng 25/6, theo giờ địa phương, tại khu vực Đông Bắc nước này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ