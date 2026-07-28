Nhật Bản cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh 7,1 độ

Theo báo cáo khẩn cấp của Cơ quan khí tượng Nhật Bản, vào lúc 16h27 chiều 28/7 (giờ địa phương), tức 14h27 giờ Hà Nội, tại khu vực Kyushu - miền Nam Nhật Bản lại xảy ra một trận động đất mạnh 7,1 độ, với độ sâu tâm chấn là khoảng 10km.

Bản đồ phân bổ chấn động tại Nhật Bản do NHK đăng tải

Điều đáng lo ngại là tâm chấn của trận động đất này nằm ngay tại khu vực Kumamoto - trung tâm Kyushu. Chấn độ rất mạnh ở khu vực tâm chấn đã khiến một vực rất rộng lớn, bao gồm gần 100 đơn vị hành chính của Nhật Bản phải chịu những chấn động từ 5 đến 7 độ.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phải ban bố cảnh báo sóng thần tại khu vực duyên hải các địa phương gần tâm chấn.

Mặc dù chưa có thông tin về thiệt hại do động đất gây ra, nhưng với chấn độ mạnh và tâm chấn ở khu vực dân cư, dự báo, tổn thất là điều khó tránh khỏi.