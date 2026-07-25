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Hy vọng chưa tắt sau một tháng tìm kiếm người mất tích vì động đất ở Venezuela

Thứ Bảy, 06:25, 25/07/2026
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VOV.VN - Một tháng sau trận động đất tàn phá bờ biển miền Trung Venezuela, nhiều người dân tại bang La Guaira vẫn nuôi hy vọng tìm thấy người thân mất tích dù nguồn viện trợ đang giảm dần.

Ba mươi ngày sau thảm kịch, giữa khung cảnh ngổn ngang đổ nát và những khu lán tạm, người dân không chỉ đối mặt với tình trạng thất nghiệp gia tăng mà còn chịu những tổn thương tâm lý vượt quá khả năng hỗ trợ của địa phương, bác sĩ đa khoa Jesus Espejo cho biết. Làm việc tại một cơ sở y tế dã chiến, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ người dân vùng thảm họa.

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Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh làm rung chuyển khu vực miền bắc - trung Venezuela chiều 24/6/2026, tại thủ đô Caracas. Ảnh: Reuters

“Đừng bỏ cuộc, đừng ngừng giúp đỡ vì đây là lúc chúng tôi cần nhất. Chúng tôi thực sự cần sự giúp đỡ. Có rất nhiều người bị ảnh hưởng, nhiều người đang gặp khủng hoảng tinh thần, thất nghiệp và chúng tôi không đủ khả năng đáp ứng tất cả nhu cầu của họ vào thời điểm này”, bác sĩ Espejo nói.

Đối với nhiều cư dân, hy vọng vẫn là động lực để họ bám trụ bên những đống đổ nát, mong lực lượng cứu hộ tiếp tục công tác tìm kiếm cho đến khi người mất tích cuối cùng được tìm thấy.

Chị William Reyes, người mất việc sau trận động đất và đang mòn mỏi tìm kiếm người thân, chia sẻ quyết tâm của cộng đồng: “Dù thảm họa đã xảy ra, chúng tôi vẫn phải tiếp tục vì những người thân yêu của mình vẫn còn dưới đống đổ nát. Chúng tôi sẽ ở đây cho đến cùng với hy vọng họ sẽ được tìm thấy. Ít nhất, chúng tôi mong thi thể của họ không bị bỏ lại nơi này. Dù đau thương đến đâu, chúng tôi vẫn phải có đủ sức mạnh và ý chí để tiếp tục”.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 22/7, trận động đất kép xảy ra ngày 24/6 đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.300 người, làm hơn 16.700 người bị thương và khiến hàng chục nghìn người mất nhà cửa.

Nho Biền/VOV1
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