English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Động đất có độ lớn 6,2 ở Afghanistan - Rung chấn lan sang nhiều nước

Thứ Bảy, 23:15, 27/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một trận động đất có độ lớn 6,2 vừa xảy ra tại khu vực Hindu Kush của Afghanistan vào tối nay (27/6), gây rung lắc trên diện rộng tại Afghanistan, Pakistan, miền bắc Ấn Độ và một số quốc gia Trung Á.

Theo các cơ quan địa chấn, trận động đất xảy ra lúc 19h04 (theo giờ Ấn Độ), tức 20h30 tối 27/6 (theo giờ Việt Nam). Tâm chấn nằm cách thị trấn Kalafgan, đông bắc Afghanistan khoảng 81km, với độ sâu khoảng 215km. Do có tâm chấn sâu, trận động đất gây rung chấn được cảm nhận trên phạm vi rộng, bao gồm Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Trung Quốc, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan và Turkmenistan, song nguy cơ gây thiệt hại trên mặt đất được đánh giá thấp hơn so với các trận động đất có tâm chấn nông.

Dong dat co do lon 6,2 o afghanistan - rung chan lan sang nhieu nuoc hinh anh 1
Địa điểm được xác định là tâm chấn trận động đất. Ảnh: Indiatoday

Tại Pakistan, người dân ở quận Swat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, đã hoảng hốt chạy khỏi nhà khi cảm nhận các rung lắc kéo dài. Nhiều phụ nữ và trẻ em bật khóc vì lo ngại xảy ra dư chấn. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, chưa có báo cáo chính thức về thương vong hoặc thiệt hại.

Các chuyên gia cho biết, động đất có độ lớn 6,2 được xếp vào nhóm động đất mạnh và có khả năng gây thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng thực tế còn phụ thuộc vào độ sâu của tâm chấn, khoảng cách tới khu dân cư và chất lượng hạ tầng xây dựng.

Trong vòng 24 giờ qua, khu vực Nam Á ghi nhận nhiều hoạt động địa chấn. Trước đó cùng ngày, bang Himachal Pradesh của Ấn Độ cũng xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,2 tại huyện Chamba, với tâm chấn ở độ sâu 5km, song không gây thiệt hại.

Trong khi đó, Pakistan cũng ghi nhận bốn trận động đất trong 24 giờ qua. Giới chức nước này cho biết chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại sau các trận động đất liên tiếp.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tình hình cam go do động đất mạnh, Venezuela có thể quân sự hóa bang La Guaira
Tình hình cam go do động đất mạnh, Venezuela có thể quân sự hóa bang La Guaira

VOV.VN - Hai trận động đất mạnh đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề tại Venezuela - đất nước vốn đã trải qua nhiều khó khăn kinh tế từ trước đây. Bang La Guaira đang là tâm điểm trong hoạt động cứu hộ cứu trợ.

Tình hình cam go do động đất mạnh, Venezuela có thể quân sự hóa bang La Guaira

Tình hình cam go do động đất mạnh, Venezuela có thể quân sự hóa bang La Guaira

VOV.VN - Hai trận động đất mạnh đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề tại Venezuela - đất nước vốn đã trải qua nhiều khó khăn kinh tế từ trước đây. Bang La Guaira đang là tâm điểm trong hoạt động cứu hộ cứu trợ.

Động đất Venezuela: 920 người tử vong, hơn 50.000 người mất tích
Động đất Venezuela: 920 người tử vong, hơn 50.000 người mất tích

VOV.VN - Người dân Venezuela và các đội cứu hộ chạy đua tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt dưới đống đổ nát hôm 26/6 khi số người được xác nhận chết do hai trận động đất liên tiếp tại đây gần đạt 1.000 trong bối cảnh nguồn lực từ nhà nước là hạn chế.

Động đất Venezuela: 920 người tử vong, hơn 50.000 người mất tích

Động đất Venezuela: 920 người tử vong, hơn 50.000 người mất tích

VOV.VN - Người dân Venezuela và các đội cứu hộ chạy đua tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt dưới đống đổ nát hôm 26/6 khi số người được xác nhận chết do hai trận động đất liên tiếp tại đây gần đạt 1.000 trong bối cảnh nguồn lực từ nhà nước là hạn chế.

Lại xảy ra động đất mạnh tại Nhật Bản, độ sâu tâm chấn khoảng 20km
Lại xảy ra động đất mạnh tại Nhật Bản, độ sâu tâm chấn khoảng 20km

VOV.VN - Đúng như lo ngại của giới chuyên môn, Nhật Bản lại phải hứng chịu thêm một trận mạnh thứ tư chỉ trong vòng chưa đầy 48h đồng hồ.

Lại xảy ra động đất mạnh tại Nhật Bản, độ sâu tâm chấn khoảng 20km

Lại xảy ra động đất mạnh tại Nhật Bản, độ sâu tâm chấn khoảng 20km

VOV.VN - Đúng như lo ngại của giới chuyên môn, Nhật Bản lại phải hứng chịu thêm một trận mạnh thứ tư chỉ trong vòng chưa đầy 48h đồng hồ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ