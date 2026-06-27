Động đất có độ lớn 6,2 ở Afghanistan - Rung chấn lan sang nhiều nước

Theo các cơ quan địa chấn, trận động đất xảy ra lúc 19h04 (theo giờ Ấn Độ), tức 20h30 tối 27/6 (theo giờ Việt Nam). Tâm chấn nằm cách thị trấn Kalafgan, đông bắc Afghanistan khoảng 81km, với độ sâu khoảng 215km. Do có tâm chấn sâu, trận động đất gây rung chấn được cảm nhận trên phạm vi rộng, bao gồm Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Trung Quốc, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan và Turkmenistan, song nguy cơ gây thiệt hại trên mặt đất được đánh giá thấp hơn so với các trận động đất có tâm chấn nông.

Địa điểm được xác định là tâm chấn trận động đất. Ảnh: Indiatoday

Tại Pakistan, người dân ở quận Swat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, đã hoảng hốt chạy khỏi nhà khi cảm nhận các rung lắc kéo dài. Nhiều phụ nữ và trẻ em bật khóc vì lo ngại xảy ra dư chấn. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, chưa có báo cáo chính thức về thương vong hoặc thiệt hại.

Các chuyên gia cho biết, động đất có độ lớn 6,2 được xếp vào nhóm động đất mạnh và có khả năng gây thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng thực tế còn phụ thuộc vào độ sâu của tâm chấn, khoảng cách tới khu dân cư và chất lượng hạ tầng xây dựng.

Trong vòng 24 giờ qua, khu vực Nam Á ghi nhận nhiều hoạt động địa chấn. Trước đó cùng ngày, bang Himachal Pradesh của Ấn Độ cũng xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,2 tại huyện Chamba, với tâm chấn ở độ sâu 5km, song không gây thiệt hại.

Trong khi đó, Pakistan cũng ghi nhận bốn trận động đất trong 24 giờ qua. Giới chức nước này cho biết chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại sau các trận động đất liên tiếp.