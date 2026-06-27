Động đất Venezuela: 920 người tử vong, hơn 50.000 người mất tích

Các đội cứu hộ nước ngoài và viện trợ nước ngoài đã đến được những khu vực Venezuela bị ảnh hưởng nặng nề nhất gần hai ngày sau khi hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ tàn phá một phần thủ đô Caracas và các khu vực lân cận.

Cứu hộ động đất tại Venezuela. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Venezuela ước tính 172 người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, ngoài 920 người thiệt mạng được xác nhận và 3.360 người bị thương. Một trang web ghi nhận báo cáo về người mất tích đã liệt kê hơn 50.000 người tính đến chiều 26/6.

Thiệt hại kinh tế cũng được công bố vào ngày 26/6, với một báo cáo của Liên hợp quốc ước tính thiệt hại trực tiếp từ các trận động đất vào khoảng 6,7 tỷ USD. Nhà môi giới tái bảo hiểm Guy Carpenter cho biết khoảng cách giữa thiệt hại kinh tế và thiệt hại được bảo hiểm có thể là “khá lớn”.

Thị trấn Moron, gần tâm chấn, vẫn mất điện vào chiều 26/6, theo lời người đứng đầu lực lượng cứu hỏa địa phương.

Một sự cố mất điện đường dây truyền tải đang làm chậm nỗ lực khôi phục hoàn toàn dịch vụ tại một cảng quan trọng, một nhà máy lọc dầu và một khu phức hợp hóa dầu, các nguồn tin cho biết cũng vào hôm 26/6.