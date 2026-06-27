English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Động đất Venezuela: 920 người tử vong, hơn 50.000 người mất tích

Thứ Bảy, 06:06, 27/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người dân Venezuela và các đội cứu hộ chạy đua tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt dưới đống đổ nát hôm 26/6 khi số người được xác nhận chết do hai trận động đất liên tiếp tại đây gần đạt 1.000 trong bối cảnh nguồn lực từ nhà nước là hạn chế.

Các đội cứu hộ nước ngoài và viện trợ nước ngoài đã đến được những khu vực Venezuela bị ảnh hưởng nặng nề nhất gần hai ngày sau khi hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ tàn phá một phần thủ đô Caracas và các khu vực lân cận.

Dong dat venezuela 920 nguoi tu vong, hon 50.000 nguoi mat tich hinh anh 1
Cứu hộ động đất tại Venezuela. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Venezuela ước tính 172 người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, ngoài 920 người thiệt mạng được xác nhận và 3.360 người bị thương. Một trang web ghi nhận báo cáo về người mất tích đã liệt kê hơn 50.000 người tính đến chiều 26/6.

Thiệt hại kinh tế cũng được công bố vào ngày 26/6, với một báo cáo của Liên hợp quốc ước tính thiệt hại trực tiếp từ các trận động đất vào khoảng 6,7 tỷ USD. Nhà môi giới tái bảo hiểm Guy Carpenter cho biết khoảng cách giữa thiệt hại kinh tế và thiệt hại được bảo hiểm có thể là “khá lớn”.

Thị trấn Moron, gần tâm chấn, vẫn mất điện vào chiều 26/6, theo lời người đứng đầu lực lượng cứu hỏa địa phương.

Một sự cố mất điện đường dây truyền tải đang làm chậm nỗ lực khôi phục hoàn toàn dịch vụ tại một cảng quan trọng, một nhà máy lọc dầu và một khu phức hợp hóa dầu, các nguồn tin cho biết cũng vào hôm 26/6.

2026-06-26T091735Z_1118722907_RC261MAY9FQK_RTRMADP_3_VENEZUELA-QUAKE.JPG

“72 giờ vàng” tìm kiếm người sống sót sau thảm họa động đất kinh hoàng ở Venezuela

VOV.VN - Thời gian đang trở thành yếu tố quyết định đối với lực lượng cứu hộ tại Venezuela khi “thời điểm vàng” 48-72 giờ sau động đất dần khép lại. Tại nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề, các đội tìm kiếm vẫn không ngừng đào bới trong đống đổ nát với hy vọng đưa thêm người sống sót ra ngoài.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch  
Nguồn: Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Số người thiệt mạng vì động đất tại Venezuela đã lên gần 600
Số người thiệt mạng vì động đất tại Venezuela đã lên gần 600

VOV.VN - Chính quyền Venezuela ngày 26/6 thông báo số người chết sau trận động đất kép xảy ra trước đó một ngày đã tăng lên 589 người và 2.980 người bị thương.

Số người thiệt mạng vì động đất tại Venezuela đã lên gần 600

Số người thiệt mạng vì động đất tại Venezuela đã lên gần 600

VOV.VN - Chính quyền Venezuela ngày 26/6 thông báo số người chết sau trận động đất kép xảy ra trước đó một ngày đã tăng lên 589 người và 2.980 người bị thương.

Venezuela chạy đua cứu người sau động đất kép, viện trợ quốc tế được huy động
Venezuela chạy đua cứu người sau động đất kép, viện trợ quốc tế được huy động

VOV.VN - Tính đến sáng nay (26/6), đã có ít nhất 235 người thiệt mạng và hơn 4.500 người bị thương trong vụ động đất kép tại Venezuela hôm 24/6. Công tác tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela bước sang giai đoạn khẩn cấp khi lực lượng cứu hộ địa phương và quốc tế chạy đua tìm người còn sống sót.

Venezuela chạy đua cứu người sau động đất kép, viện trợ quốc tế được huy động

Venezuela chạy đua cứu người sau động đất kép, viện trợ quốc tế được huy động

VOV.VN - Tính đến sáng nay (26/6), đã có ít nhất 235 người thiệt mạng và hơn 4.500 người bị thương trong vụ động đất kép tại Venezuela hôm 24/6. Công tác tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela bước sang giai đoạn khẩn cấp khi lực lượng cứu hộ địa phương và quốc tế chạy đua tìm người còn sống sót.

Toàn cảnh trận động đất kép ở Venezuela khiến ít nhất 235 người thiệt mạng
Toàn cảnh trận động đất kép ở Venezuela khiến ít nhất 235 người thiệt mạng

VOV.VN - Trận động đất kép xảy ra tại Venezuela đã khiến 235 người thiệt mạng, hàng trăm người mắc kẹt dưới đống đổ nát và hàng nghìn người rơi vào cảnh mất nhà cửa. Hình ảnh ghi từ trên cao cho thấy nhiều khu vực bị tàn phá nghiêm trọng sau thảm họa. Công tác cứu hộ vẫn đang gặp nhiều khó khăn do dư chấn tiếp diễn.

Toàn cảnh trận động đất kép ở Venezuela khiến ít nhất 235 người thiệt mạng

Toàn cảnh trận động đất kép ở Venezuela khiến ít nhất 235 người thiệt mạng

VOV.VN - Trận động đất kép xảy ra tại Venezuela đã khiến 235 người thiệt mạng, hàng trăm người mắc kẹt dưới đống đổ nát và hàng nghìn người rơi vào cảnh mất nhà cửa. Hình ảnh ghi từ trên cao cho thấy nhiều khu vực bị tàn phá nghiêm trọng sau thảm họa. Công tác cứu hộ vẫn đang gặp nhiều khó khăn do dư chấn tiếp diễn.

Nóng thế giới ngày 26/6: Mỹ sẵn sàng giúp Venezuela khắc phục hậu quả động đất kép
Nóng thế giới ngày 26/6: Mỹ sẵn sàng giúp Venezuela khắc phục hậu quả động đất kép

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 26/6/2026): Venezuela hứng chịu 2 trận động đất cực mạnh với hậu quả nặng nề; Washington sẵn sàng hỗ trợ Caracas; Mỹ nhượng bộ Iran; Nhật Bản đối phó bão kép, châu Âu đối mặt nắng nóng…

Nóng thế giới ngày 26/6: Mỹ sẵn sàng giúp Venezuela khắc phục hậu quả động đất kép

Nóng thế giới ngày 26/6: Mỹ sẵn sàng giúp Venezuela khắc phục hậu quả động đất kép

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 26/6/2026): Venezuela hứng chịu 2 trận động đất cực mạnh với hậu quả nặng nề; Washington sẵn sàng hỗ trợ Caracas; Mỹ nhượng bộ Iran; Nhật Bản đối phó bão kép, châu Âu đối mặt nắng nóng…

Kinh hoàng cảnh tượng sân bay Venezuela rung lắc mạnh do động đất
Kinh hoàng cảnh tượng sân bay Venezuela rung lắc mạnh do động đất

VOV.VN - Hai trận động đất lớn đã làm rung chuyển Venezuela. Một nhân chứng đã ghi lại được cảnh tượng rung lắc kinh hoàng, bụi tung mù bên trong sân bay quốc tế Simon Bolivar ở Maiquetia hôm 24/6.

Kinh hoàng cảnh tượng sân bay Venezuela rung lắc mạnh do động đất

Kinh hoàng cảnh tượng sân bay Venezuela rung lắc mạnh do động đất

VOV.VN - Hai trận động đất lớn đã làm rung chuyển Venezuela. Một nhân chứng đã ghi lại được cảnh tượng rung lắc kinh hoàng, bụi tung mù bên trong sân bay quốc tế Simon Bolivar ở Maiquetia hôm 24/6.

Ông Trump: Động đất ở Venezuela gây ra “số lượng người chết khủng khiếp”
Ông Trump: Động đất ở Venezuela gây ra “số lượng người chết khủng khiếp”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/6 cho biết hai trận động đất vừa xảy ra ở Venezuela đã “gây ra số lượng người chết khủng khiếp” nhưng ông không nêu bất kỳ con số thương vong chính thức nào. Ông cũng khẳng định Washington sẽ sát cánh với những người bạn Caracas.

Ông Trump: Động đất ở Venezuela gây ra “số lượng người chết khủng khiếp”

Ông Trump: Động đất ở Venezuela gây ra “số lượng người chết khủng khiếp”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/6 cho biết hai trận động đất vừa xảy ra ở Venezuela đã “gây ra số lượng người chết khủng khiếp” nhưng ông không nêu bất kỳ con số thương vong chính thức nào. Ông cũng khẳng định Washington sẽ sát cánh với những người bạn Caracas.

Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp do động đất, Mỹ lên tiếng giúp đỡ
Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp do động đất, Mỹ lên tiếng giúp đỡ

VOV.VN - Ngày 24/6 (giờ địa phương), Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau 2 trận động đất mạnh liên tiếp và gần 20 dư chấn làm rung chuyển đất nước này, làm sập các tòa nhà ở thủ đô Caracas và những nơi khác.

Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp do động đất, Mỹ lên tiếng giúp đỡ

Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp do động đất, Mỹ lên tiếng giúp đỡ

VOV.VN - Ngày 24/6 (giờ địa phương), Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau 2 trận động đất mạnh liên tiếp và gần 20 dư chấn làm rung chuyển đất nước này, làm sập các tòa nhà ở thủ đô Caracas và những nơi khác.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ