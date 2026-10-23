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Động đất mạnh 7 độ ở Tây Tạng, ít nhất 50 người thương vong

Thứ Sáu, 05:39, 23/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 7 độ đã xảy ra đêm qua (22/10) tại Tây Tạng, Trung Quốc, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, 32 người bị thương.

 

Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC), trận động đất xảy ra tại huyện Ba Thanh (Baqen), thành phố Na Khúc (Nagqu), Tây Tạng vào lúc 22h 33 phút ngày 22/10 (giờ địa phương), với độ sâu chấn tiêu 10 km. Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay. Trận động đất gần nhất mạnh trên 7 độ là trận động đất 7,1 độ xảy ra tại huyện Wushi, Tân Cương, ngày 23/1/2024.

Dong dat manh 7 do o tay tang, it nhat 50 nguoi thuong vong hinh anh 1
Hình ảnh hiện trường trận động đất ở Tây Tạng trên CCTV News

Theo thông tin do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn từ Ban Chỉ huy Khẩn cấp Khu tự trị Tây Tạng, tính đến sáng sớm nay (23/10), trận động đất đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, 11 người bị thương nặng và 21 người bị thương nhẹ. Hàng trăm hộ gia đình đã báo cáo bị sập nhà cửa.

Cơ quan này đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp động đất cấp độ II. Ông Hồ Xương Thăng (Hu Changsheng), Bí thư Khu ủy Tây Tạng, đã dẫn đầu một đoàn công tác đến hiện trường ngay trong đêm để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Hiện tại, các đội ứng phó khẩn cấp, bao gồm lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và nhân viên y tế, đã có mặt tại hiện trường để triển khai hoạt động cứu hộ, các nguồn hàng cứu trợ cũng đang được vận chuyển đến những khu vực bị ảnh hưởng.

Dong dat manh 7 do o tay tang, it nhat 50 nguoi thuong vong hinh anh 2
Lực lượng chức năng Tây Tạng tìm kiếm tại hiện trường vụ động đất (Ảnh: CCTV News)

Theo chia sẻ của nhân viên lễ tân một khách sạn ở trung tâm huyện Ba Thanh trên trang Elephant News‌ của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nam: “Cơn rung chấn rất dữ dội, mạnh đến mức có cảm giác như tòa nhà sắp sập”, nhưng không kéo dài lâu, “rung lên rồi kết thúc ngay sau đó”.

Các thị trấn ở huyện Tạp Đa thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải, giáp ranh với huyện Ba Thanh cũng cảm nhận được rung chấn mạnh. Một số ngôi nhà xuất hiện các vết nứt. Tuy nhiên, đến nay chưa có báo cáo thiệt hại về người hay nhà cửa.

Tường thuật từ hiện trường trận động đất ở Tây Tạng của phóng viên Tân Hoa xã

Ngay sau thảm họa, cơ quan công an Tây Tạng đã điều động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đến tuyến đầu thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn. Lực lượng chức năng đang tiến hành đánh giá toàn diện về tình hình thương vong cũng như mức độ hư hại của các công trình, đồng thời đến từng thôn bản và hộ gia đình để hướng dẫn người dân di chuyển đến những khu vực an toàn. Trong khi đó, toàn bộ cảnh sát giao thông thuộc huyện Ba Thanh đã được huy động để đảm bảo thông suốt các tuyến đường dẫn đến vùng thiên tai.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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