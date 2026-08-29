Lũ quét Tây Tạng: 7 người thiệt mạng, hơn 550 người mất tích

Thông tin từ Sở Quản lý tình trạng khẩn cấp Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc), tính đến 1h sáng 29/8, vụ lũ quét tại khu vực cửa khẩu Cát Long đã khiến 7 người thiệt mạng, 554 người mất tích. Lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 người dân tại thôn Nhiệt Sách ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Hậu quả lũ quét tại khu vực Nepal sát biên giới với Trung Quốc. Ảnh: AP.

Thiên tai xảy ra tại khu vực giáp ranh giữa Nepal và Tây Tạng, làm hư hại nghiêm trọng hệ thống đường giao thông và ảnh hưởng tới hoạt động tại cửa khẩu Cát Long - một điểm kết nối quan trọng giữa Trung Quốc và Nepal .

Công tác tìm kiếm, cứu nạn đang được triển khai khẩn trương. Chính quyền địa phương đã huy động 2.141 nhân viên cứu hộ chuyên trách và bán chuyên trách, cùng 86 chuyên gia trong các lĩnh vực như tài nguyên thiên nhiên, địa chất và phòng chống thiên tai tới hiện trường.

Các lực lượng đang tiến hành rà soát nguy cơ sạt lở tại những khu vực núi dốc, các tuyến đường và điểm dân cư lân cận. Một tổ quan trắc gồm 5 người đã được bố trí theo dõi liên tục hồ chắn dòng hình thành sau sạt lở, nhằm kịp thời cảnh báo và phòng ngừa các nguy cơ thiên tai thứ cấp.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và cán bộ địa phương với hơn 500 lượt người đã được điều động trực tiếp tới hiện trường, tiến hành khơi thông được khoảng 1,02 km đường bị bùn đất vùi lấp.

Trước đó, trận lũ quét xảy ra ngày 26/8 tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo số liệu phía Nepal công bố ngày 28/8, khoảng 1.924 người vẫn mất tích, trong đó có công dân của nhiều nước, bao gồm Ấn Độ, Malaysia, Australia, Anh và Mỹ.

Như vậy, tổng số người mất tích được Trung Quốc và Nepal thông báo sau thảm họa đã vượt 2.000 người.