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Trung Quốc phát hiện 8 điểm nguy cơ cao về địa chất tại khu vực lũ quét ở Tây Tạng

Thứ Hai, 08:25, 31/08/2026
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VOV.VN - Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã triển khai đánh giá rủi ro tại khu vực xảy ra thảm họa lũ quét và sạt lở đất tại cửa khẩu với Nepal ở Tây Tạng, bước đầu phát hiện 8 điểm có nguy cơ cao về địa chất.

Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, bộ này đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 30/8 để tiếp tục phối hợp và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp đối với thảm họa sạt lở bùn đá tại Cát Long (Gyirong), Tây Tạng.

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Lực lượng cứu hỏa và cứu nạn Tây Tạng tiến hành hoạt động tìm kiếm, cứu nạn dọc theo sông Gyirong Tsangpo ngày 29/8. Ảnh: China News

Thông tin tại hội nghị cho thấy, kể từ ngày 28/8, bộ này đã triển khai toàn diện công tác rà soát các nguy cơ và hiểm họa thiên tai tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Tính đến nay, thông qua việc kết hợp phân tích dữ liệu viễn thám và khảo sát thực địa, các chuyên gia đã xác định hơn 60 điểm có nguy cơ xảy ra sự cố địa chất trong khu vực xảy ra thảm họa, với 8 điểm bước đầu được xếp vào nhóm nguy cơ cao.

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết, các nhân viên kỹ thuật chuyên môn đã được huy động, tập trung vào khu vực khởi phát lở băng, hồ chắn dòng, các khu vực dọc theo lòng suối, khe và lưu vực xung quanh. Công tác lập bản đồ khẩn cấp cũng như khảo sát rủi ro và hiểm họa đang được thực hiện theo từng khu vực để đánh giá mức độ ảnh hưởng của thảm họa.

Bộ này cũng cho biết thêm, công tác kiểm tra và sàng lọc các nguy cơ địa chất đang được tăng cường tại các khu vực trọng yếu, bao gồm các tuyến đường cứu hộ khẩn cấp, các ngôi làng lân cận và các khu tái định cư.

Cùng ngày, Trung Quốc đã công bố nguyên nhân gây ra lũ quét tại khu vực biên giới với Nepal, cho biết thảm họa bắt nguồn từ sự nứt gãy của một dòng sông băng nằm trong lãnh thổ Nepal, gây ra vụ lở hỗn hợp băng và đá. Khối vật chất này sau đó đã cuốn trôi lớp đất đá trên sườn núi và tạo thành một trận lũ quét và sạt lở đất bùn quy mô lớn.

Theo thông báo của phía Trung Quốc, tính đến tối 29/8, thảm họa đã khiến 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích. Trong khi đó, vào ngày 30/8, giới chức Nepal cho biết có 781 người thiệt mạng và 2.502 người mất tích. Như vậy, hai quốc gia đã ghi nhận ít nhất 797 người thiệt mạng và 3.048 người mất tích.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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