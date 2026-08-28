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Thủ tướng Trung Quốc trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét ở Tây Tạng

Thứ Sáu, 11:53, 28/08/2026
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VOV.VN - Mặc dù chưa cập nhật thêm thiệt hại của trận lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới với Nepal, nhưng Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Cơ quan xuất nhập cảnh nước này cũng đã tạm dừng cấp giấy phép đến khu vực xảy ra lũ quét.

 

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chiều ngày 27/8 đã dẫn đầu một đoàn công tác đến khu vực chịu ảnh hưởng của trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, được các chuyên gia mô tả như “một trận sóng thần trên đất liền” tại huyện Cát Long, Tây Tạng. Tại đây, ông đã chỉ đạo công tác cứu hộ khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời thăm hỏi lực lượng cứu hộ cũng như người dân bị ảnh hưởng tại các khu tái định cư.

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Hiện trường vụ sạt lở đất gây lũ quét ở Tây Tạng. Ảnh: Tân Hoa xã

Cùng ngày, theo thông báo của chính quyền địa phương, người dân chịu ảnh hưởng của thảm họa ở huyện Cát Long đã được tái định cư và tất cả du khách bị mắc kẹt đã được di dời. 499 người dân và công nhân xây dựng đã được bố trí chỗ ở, trong khi 555 du khách đã được di dời dưới sự điều phối của cơ quan văn hóa và du lịch. Hiện không còn du khách nào bị mắc kẹt.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc cũng ra thông báo về việc tạm dừng cấp giấy thông hành điện tử ra vào khu vực quản lý biên giới thuộc thành phố Xigaze, Tây Tạng - nơi có cửa khẩu Cát Long từ 0h ngày  28/8.

Theo cơ quan này, hiện nay, hệ thống giao thông và thông tin liên lạc tại cửa khẩu đang bị gián đoạn và vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các thảm họa thứ cấp, công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp đang được khẩn trương tiến hành. Biện pháp này được đưa ra nhằm ngăn ngừa rủi ro về tính mạng và tài sản cho người dân khi di chuyển đến khu vực quản lý biên giới, tránh gây cản trở công tác cứu hộ cũng như duy trì trật tự giao thông tại khu vực biên giới. Những người đã được cấp giấy thông hành trước đó cũng được cơ quan này khuyến cáo không nên di chuyển đến khu vực trên vào thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, khi đề cập đến nguyên nhân gây ra lũ quét, ông Quách Triệu Thành, Kỹ sư cao cấp của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, cho rằng thảm họa này do sạt lở băng từ một sông băng trên cao gây ra. “Chúng tôi suy đoán một dòng lũ bùn đá ở độ cao lớn, khởi nguồn từ một nhánh sông nằm trong lãnh thổ Nepal, đã cuốn trôi các trầm tích băng dọc theo lòng sông và lao nhanh về phía hạ lưu qua các thung lũng trước khi ập vào cửa khẩu Cát Long.”

Phân tích của chuyên gia cho thấy, khối băng đã đổ xuống từ một khu vực nằm ở độ cao lớn từ 5.200-5.500 mét so với mực nước biển của sông băng. Dưới tác động của năng lượng tiềm tàng khổng lồ, nó đã chuyển thành dòng chảy tốc độ cao, cuốn theo bùn và các mảnh đất đá. So với lũ lụt do vỡ hồ băng, loại thảm họa này có thể tạo ra lực tác động lớn hơn và di chuyển xa hơn.

Theo ước tính của chuyên gia, dòng chảy này đã di chuyển với tốc độ khoảng 50 mét/giây. Tốc độ di chuyển nhanh đến mức gần như không còn thời gian để ứng phó, trong khi phạm vi ảnh hưởng trải dài hơn 20 km, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng.

Sau thảm họa lũ bùn, một hồ chứa nước tự nhiên (hồ chắn dòng) được tạo ra khi đất đá chặn dòng sông sau vụ sụp đổ băng và đá quy mô lớn đã hình thành ở thượng nguồn. Tính đến sáng 27/8, lượng nước tích tụ trong hồ ước tính khoảng 2 triệu mét khối. Theo dự báo, lượng mưa trong 3 ngày tới dự kiến ​​sẽ bổ sung khoảng 3 triệu mét khối nước vào hồ chứa này. Cả Trung Quốc và Nepal đều đã đưa ra cảnh báo nguy cơ mới từ hồ chắn tự nhiên này.

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Nguy cơ lũ quét lần hai ở biên giới Nepal - Trung Quốc

VOV.VN - Một hồ nước tạm thời hình thành do đất đá chặn dòng sông tại khu vực bị lũ đang tiếp tục dâng, nhà chức trách Nepal cảnh báo hồ có nguy cơ vỡ, có thể tạo ra một đợt lũ mới ở khu vực hạ lưu.Ở phía bên kia biên giới, Trung Quốc cũng cảnh báo nguy cơ tương tự.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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