Xảy ra động đất tại nhiều nơi ở Sơn La

Vào gần 20h tối 10/5, tại khu vực Sông Mã, Sốp Cộp. Mai Sơn và các phường trung tâm tỉnh Sơn La đã xảy ra động đất, nhiều người cảm nhận rung lắc rõ rệt.

Video ghi lại khoảng khắc động đất.

Theo ghi nhận ban đầu, trận động đất chưa gây thiệt hại về người và tài sản.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin về trận động đất và khuyến cáo người dân bình tĩnh, chủ động theo dõi các thông báo chính thức.