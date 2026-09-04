Với 237 phiếu thuận và 169 phiếu chống, Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua “Đạo luật Bảo vệ Tự do Kinh tế và Học thuật”. Dự luật vẫn cần được Thượng viện thông qua trước khi có thể chuyển tới Tổng thống Donald Trump ký thành luật.

Cuộc bỏ phiếu phần lớn diễn ra theo đường lối đảng phái. Chỉ có 2 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu chống, trong khi 33 nghị sĩ Dân chủ đứng về phía Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ dự luật.

Theo những người bảo trợ, dự luật nhằm ngăn các trường đại học nhận tiền của chính phủ liên bang phân biệt đối xử trong hoạt động hợp tác học thuật hoặc đầu tư dựa trên quốc gia, trong đó trọng tâm của cuộc tranh luận hiện nay là các chiến dịch tẩy chay Israel.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cắt tài trợ cho các trường đại học tẩy chay Israel. Ảnh: Reuters

Nghị sĩ đảng Dân chủ Josh Gottheimer của bang New Jersey, một trong những người ủng hộ dự luật, cho rằng biện pháp này không nhằm hạn chế quyền tự do ngôn luận hay tranh luận học thuật. Theo ông, nếu một trường đại học nhận tiền thuế của chính phủ liên bang, trường đó không được phân biệt đối xử trong hoạt động hợp tác học thuật hoặc đầu tư với một quốc gia.

Dự luật được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến tại Gaza tiếp tục tạo ra những chia rẽ sâu sắc trong chính trường và các trường đại học Mỹ. Kể từ khi xung đột bùng phát tháng 10/2023, nhiều trường đại học Mỹ đã chứng kiến các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine và những lời kêu gọi tham gia phong trào Tẩy chay, Rút vốn và Trừng phạt (BDS), nhằm gây sức ép kinh tế và chính trị lên Israel.

Chính quyền Tổng thống Trump và nhiều nghị sĩ Cộng hòa cho rằng một số hoạt động này đã tạo môi trường bài Do Thái trong các trường đại học. Nhà Trắng cũng đã tiến hành điều tra và đe dọa đình chỉ hoặc cắt nguồn tài trợ liên bang đối với một số trường. Trong khi đó, những người phản đối cho rằng việc chỉ trích chính phủ Israel hoặc ủng hộ quyền của người Palestine không thể bị đánh đồng với chủ nghĩa bài Do Thái.