Dư luận: BRICS 2026 mở rộng không gian đối ngoại cho Việt Nam

Chuyến công tác của Thủ tướng đang nhận được sự quan tâm của giới học giả và truyền thông Ấn Độ. Nhiều ý kiến cho rằng, với vị thế nước đối tác BRICS và vai trò tích cực trong ASEAN, Việt Nam có điều kiện mở rộng không gian đối ngoại, tăng cường kết nối giữa BRICS với ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời đóng góp nhiều hơn vào các vấn đề phát triển và quản trị toàn cầu.

Theo nhận định của Giáo sư Reena Marwah thuộc Đại học Delhi, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị, địa kinh tế gia tăng và trật tự toàn cầu phân mảnh, Việt Nam có nhiều điều kiện phát huy vai trò kết nối. Với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và vai trò tích cực trong ASEAN, Việt Nam có thể trở thành cầu nối giữa BRICS với ASEAN, đồng thời đóng góp vào quản trị toàn cầu công bằng và bao trùm hơn.

Giáo sư Reena Marwah.

“Việt Nam là cầu nối với ASEAN và sẽ đăng cai APEC vào năm 2027. Do đó, việc Việt Nam tham gia là Đối tác BRICS là một niềm vinh dự lớn. Chúng tôi tin rằng không có quốc gia nào mà Việt Nam không thể hợp tác. Việt Nam tin vào chính sách đối ngoại độc lập, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Là cầu nối giữa các nhóm quốc gia khác nhau, Việt Nam tin vào thế giới đa cực và một nền quản trị toàn cầu công bằng – điều vô cùng quan trọng trong thời điểm hiện tại”, Giáo sư Reena Marwah nhận định.

Ở góc độ kinh tế và kết nối khu vực, Giáo sư Sonu Trivedi, nghiên cứu viên cấp cao của Quỹ Ấn Độ, đồng thời là Giám đốc sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, cho rằng vị thế Nước Đối tác BRICS tạo ra cơ hội hai chiều. Một mặt, các thành viên BRICS có thêm điều kiện tìm hiểu và tiếp cận thị trường Việt Nam; mặt khác, Việt Nam có thể mở rộng hợp tác với những thị trường lớn ngoài phạm vi châu Á.

Theo Giáo sư Sonu Trivedi, Việt Nam và Ấn Độ có thể bổ trợ lẫn nhau, qua đó thúc đẩy kết nối giữa BRICS với ASEAN: “Với tư cách là Nước Đối tác BRICS, sự tham gia của Việt Nam mở ra cơ hội để các nước thành viên BRICS tăng cường tìm hiểu và tiếp cận thị trường Việt Nam. Ở chiều ngược lại, BRICS cũng mở ra cho Việt Nam cơ hội tăng cường hợp tác và tiếp cận những thị trường rộng lớn ngoài phạm vi châu Á. Ngoài lợi ích kinh tế, sự hợp tác này còn góp phần xây dựng đồng thuận và thúc đẩy quá trình tái cân bằng chiến lược. Chúng ta đang chứng kiến các quốc gia từ nhiều châu lục, cùng với Việt Nam, tăng cường hợp tác và cùng nỗ lực duy trì sự cân bằng chiến lược trong khu vực.”

Giáo sư Sonu Trivedi, nghiên cứu viên cấp cao của Quỹ Ấn Độ, đồng thời là Giám đốc sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam.

Trong khi đó, theo trang nghiên cứu chính sách Diplomacy India, chuyến công tác của Thủ tướng diễn ra đúng dịp quan hệ hai nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Bài viết nhận định, việc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở thêm không gian để Việt Nam triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; đồng thời tăng cường quan hệ với các nền kinh tế mới nổi, mở rộng thị trường và tiếp cận thêm các nguồn lực phát triển.

Diplomacy India cũng đánh giá quan hệ Việt Nam–Ấn Độ là một mắt xích quan trọng trong tiến trình này. Ấn Độ có thể giúp Việt Nam tăng cường kết nối với Nam Á và các nước Nam bán cầu; trong khi Việt Nam, với vị trí chiến lược tại Đông Nam Á và vai trò trong ASEAN, có thể góp phần thúc đẩy gắn kết giữa Ấn Độ, các thành viên BRICS với khu vực Đông Nam Á.

Nhìn tổng thể, các phân tích của giới học giả và truyền thông Ấn Độ cho rằng việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự BRICS 2026 không chỉ tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường giữa Việt Nam và Ấn Độ, mà còn mở thêm không gian để Việt Nam đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, mở rộng hợp tác với các nền kinh tế mới nổi và phát huy vai trò cầu nối giữa BRICS với ASEAN. Qua đó, Việt Nam có thêm điều kiện thúc đẩy hợp tác Nam-Nam và đóng góp tích cực hơn vào các vấn đề phát triển và quản trị toàn cầu.