Dự luật tăng tỷ lệ nữ nghị sĩ tại Ấn Độ không được thông qua

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chỉ trích các Đảng đối lập về sự phản đối, trong khi phe đối lập nhất quyết không đồng tình về sự phân chia ghế giữa các khu vực dựa trên dữ liệu cũ và nghi ngờ mục đích chính trị đằng sau dự luật.

Dự luật đề xuất tỷ lệ tối thiểu 33% số ghế trong Quốc hội và các cơ quan lập pháp bang sẽ được dành cho phụ nữ, nhằm tăng cường sự tham gia của nữ giới trong bối cảnh họ vẫn đang bị thiếu đại diện trong đời sống chính trị. Tuy nhiên, nội dung này lại gắn liền với kế hoạch gây tranh cãi về việc vẽ lại ranh giới các khu vực bầu cử trên toàn quốc, trở thành điểm bất đồng lớn giữa các bên. Theo đề xuất của dự luật, số ghế tại Hạ viện sẽ tăng từ 543 lên khoảng 850 vào kỳ bầu cử quốc hội dự kiến năm 2029.

Quốc hội Ấn Độ thảo luận. Ảnh: ANI

Dự luật được xem là một trong những cải cách lớn nhất đối với hệ thống chính trị Ấn Độ kể từ khi nước này giành độc lập năm 1947. Tuy nhiên, sau 2 ngày tranh luận giữa các nghị sĩ thuộc cả chính phủ và phe đối lập tại Quốc hội, kết quả kiểm phiếu cuối cùng chỉ có 298 nghị sĩ bỏ phiếu thuận và 230 nghị sĩ bỏ phiếu chống. Dự luật đã không đạt đủ 2/3 số phiếu cần thiết để thông qua.

Dù nhiều đảng phái bày tỏ ủng hộ việc nâng cao vai trò của phụ nữ trong chính trị, song các Đảng đối lập nhận định việc phân định lại khu vực bầu cử và mở rộng quy mô Quốc hội có thể làm thay đổi cán cân quyền lực theo hướng có lợi cho Đảng Nhân dân Ấn Độ cầm quyền (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi.

Theo các đảng đối lập lớn, trong đó có Đảng Quốc Đại, việc sử dụng dữ liệu dân số từ cuộc điều tra năm 2011 để phân chia lại khu vực bầu cử có thể khiến quyền lực chính trị dịch chuyển về các bang phía Bắc - nơi có tốc độ tăng dân số nhanh hơn - đồng thời làm suy giảm đại diện của các bang phía Nam.

Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ đã bác bỏ các lo ngại, khẳng định kế hoạch sẽ tăng đồng đều khoảng 50% số ghế cho tất cả các bang nhằm bảo đảm cân bằng đại diện trên toàn quốc, dù các nhà phê bình cho rằng dự thảo luật chưa quy định rõ ràng điều này.