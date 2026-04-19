Dự luật tăng tỷ lệ nữ nghị sĩ tại Ấn Độ không được thông qua

Chủ Nhật, 19:57, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm qua (18/4), Quốc hội Ấn Độ đã không thông qua dự luật dành 1/3 số ghế cho nữ nghị sĩ trong Quốc hội và các cơ quan lập pháp các bang, cũng như việc mở rộng quy mô cơ quan lập pháp thông qua phân định lại ranh giới khu vực bầu cử.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chỉ trích các Đảng đối lập về sự phản đối, trong khi phe đối lập nhất quyết không đồng tình về sự phân chia ghế giữa các khu vực dựa trên dữ liệu cũ và nghi ngờ mục đích chính trị đằng sau dự luật.

Dự luật đề xuất tỷ lệ tối thiểu 33% số ghế trong Quốc hội và các cơ quan lập pháp bang sẽ được dành cho phụ nữ, nhằm tăng cường sự tham gia của nữ giới trong bối cảnh họ vẫn đang bị thiếu đại diện trong đời sống chính trị. Tuy nhiên, nội dung này lại gắn liền với kế hoạch gây tranh cãi về việc vẽ lại ranh giới các khu vực bầu cử trên toàn quốc, trở thành điểm bất đồng lớn giữa các bên. Theo đề xuất của dự luật, số ghế tại Hạ viện sẽ tăng từ 543 lên khoảng 850 vào kỳ bầu cử quốc hội dự kiến năm 2029.

du luat tang ty le nu nghi si tai An Do khong duoc thong qua hinh anh 1
Quốc hội Ấn Độ thảo luận. Ảnh: ANI

Dự luật được xem là một trong những cải cách lớn nhất đối với hệ thống chính trị Ấn Độ kể từ khi nước này giành độc lập năm 1947. Tuy nhiên, sau 2 ngày tranh luận giữa các nghị sĩ thuộc cả chính phủ và phe đối lập tại Quốc hội, kết quả kiểm phiếu cuối cùng chỉ có 298 nghị sĩ bỏ phiếu thuận và 230 nghị sĩ bỏ phiếu chống. Dự luật đã không đạt đủ 2/3 số phiếu cần thiết để thông qua.

Dù nhiều đảng phái bày tỏ ủng hộ việc nâng cao vai trò của phụ nữ trong chính trị, song các Đảng đối lập nhận định việc phân định lại khu vực bầu cử và mở rộng quy mô Quốc hội có thể làm thay đổi cán cân quyền lực theo hướng có lợi cho Đảng Nhân dân Ấn Độ cầm quyền (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi.

Theo các đảng đối lập lớn, trong đó có Đảng Quốc Đại, việc sử dụng dữ liệu dân số từ cuộc điều tra năm 2011 để phân chia lại khu vực bầu cử có thể khiến quyền lực chính trị dịch chuyển về các bang phía Bắc - nơi có tốc độ tăng dân số nhanh hơn - đồng thời làm suy giảm đại diện của các bang phía Nam.

Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ đã bác bỏ các lo ngại, khẳng định kế hoạch sẽ tăng đồng đều khoảng 50% số ghế cho tất cả các bang nhằm bảo đảm cân bằng đại diện trên toàn quốc, dù các nhà phê bình cho rằng dự thảo luật chưa quy định rõ ràng điều này.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tin liên quan

Hơn 5 tấn vàng và 8 tấn bạc bị kẹt ở hải quan Ấn Độ

VOV.VN - Hơn 5 tấn vàng và khoảng 8 tấn bạc nhập khẩu đang bị “mắc kẹt” ở hải quan Ấn Độ, do chưa có giấy cấp phép chính thức từ Tổng cục Ngoại thương (DGFT). Các ngân hàng Ấn Độ cũng đã phải tạm dừng các đơn đặt hàng mới để nhập khẩu vàng và bạc từ nước ngoài.

Ấn Độ đối mặt rủi ro nguồn cung khi Mỹ chấm dứt miễn trừ dầu Nga và Iran

VOV.VN - Việc Mỹ hôm qua (16/4) tuyên bố không gia hạn các giấy phép miễn trừ trừng phạt, vốn cho phép một số quốc gia, trong đó có Ấn Độ, tiếp tục mua dầu từ Nga và Iran, đã làm gia tăng đáng kể sức ép đối với an ninh năng lượng của quốc gia Nam Á - nơi phụ thuộc lớn vào nguồn dầu nhập khẩu.

Trung Quốc vượt Mỹ, trở lại là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ

VOV.VN - Số liệu mới nhất do Chính phủ Ấn Độ công bố mới đây cho thấy Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nước này trong năm tài khóa 2025-2026, trong bối cảnh kim ngạch song phương tăng mạnh nhưng thâm hụt tiếp tục nới rộng.

