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Cải chính

Đức cải tổ nội các, lần đầu tiên có nữ Chánh Văn phòng phủ Thủ tướng

Thứ Bảy, 18:23, 25/07/2026
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VOV.VN - Ngày 24/7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz công bố đợt cải tổ nhân sự cấp cao trong Chính phủ Liên bang, bổ nhiệm bà Nina Warken làm Chánh Văn phòng phủ Thủ tướng và ông Carsten Linnemann giữ chức Bộ trưởng Y tế mới.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết bà Nina Warken sẽ rời cương vị Bộ trưởng Y tế để đảm nhiệm chức Chánh Văn phòng phủ Thủ tướng, thay ông Thorsten Frei. Với quyết định này, bà Nina Warken trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị đứng đầu Phủ Thủ tướng trong lịch sử Cộng hòa Liên bang Đức.

Đây là một trong những chức vụ có ảnh hưởng lớn trong bộ máy điều hành Chính phủ, chịu trách nhiệm điều phối hoạt động giữa các Bộ, chuẩn bị các quyết sách của Nội các và tham mưu trực tiếp cho Thủ tướng. 

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Bà Nina Warken. Ảnh: Reuters.

Thay thế bà Nina Warken tại Bộ Y tế là ông Carsten Linnemann, Tổng Thư ký đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và là một trong những cộng sự thân cận của Thủ tướng Friedrich Merz. Việc bổ nhiệm ông Carsten Linnemann được đánh giá sẽ tăng cường vai trò của CDU trong điều hành Chính phủ và thúc đẩy triển khai các ưu tiên cải cách của liên minh cầm quyền.  

Đợt tái cơ cấu Nội các lần này diễn ra sau khi ông Jens Spahn từ chức Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) tại Quốc hội Đức. Việc ông Thorsten Frei chuyển sang đảm nhiệm vị trí này đã mở đường cho Thủ tướng Friedrich Merz sắp xếp lại các nhân sự chủ chốt.

Theo giới quan sát, động thái điều chỉnh nhằm giúp Thủ tướng Friedrich Merz củng cố bộ máy điều hành và nâng cao hiệu quả phối hợp nội bộ. Đây cũng được coi là bước chuẩn bị cho các cuộc bầu cử bang quan trọng vào tháng 9 tới, trong bối cảnh liên minh cầm quyền đang đối mặt với nhiều sức ép chính trị và mức độ ủng hộ của cử tri có dấu hiệu sụt giảm.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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