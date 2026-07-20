Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết việc một chính trị gia cấp cao từ chức đã mở ra cơ hội để xem xét điều chỉnh thành phần Chính phủ Liên bang. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đức khẳng định mọi phương án vẫn đang được cân nhắc và chưa đưa ra quyết định cụ thể về việc cải tổ nội các.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz để ngỏ khả năng cải tổ Nội các sau biến động nhân sự. Ảnh: Reuters

Phát biểu của Thủ tướng Friedrich Merz được đưa ra sau quyết định từ chức gây chú ý của ông Jens Spahn, Trưởng nhóm nghị sĩ liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) tại Quốc hội Đức. Ông Jens Spahn, một đồng minh thân cận của Thủ tướng Friedrich Merz, đã chịu nhiều sức ép trong nội bộ đảng sau khi vướng tranh cãi liên quan đến việc sử dụng dịch vụ mang thai hộ tại Mỹ, trong khi đảng Dân chủ Cơ đốc giáo Đức phản đối hình thức này theo lập trường chính thức của đảng.

Giới quan sát nhận định, việc cải tổ nội các vào lúc này có thể giúp Thủ tướng Friedrich Merz tăng tốc củng cố bộ máy điều hành, đồng thời ổn định lại liên minh cầm quyền trong bối cảnh Chính phủ Đức đang chịu nhiều sức ép bủa vây về cả kinh tế lẫn chính trị. Dù vậy, đến nay Văn phòng Thủ tướng chưa công bố bất kỳ kế hoạch cụ thể nào liên quan đến việc thay đổi thành phần Nội các.