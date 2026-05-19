中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hungary và Ukraine khởi động đàm phán, mở đường cho các nỗ lực gia nhập EU

Thứ Ba, 09:15, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 18/5, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary thông báo rằng nước này và Ukraine đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán về quyền của các dân tộc thiểu số người Hungary ở Ukraine. Đây được xem là một tín hiệu tích cực cho nỗ lực gia nhập EU của Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary cho biết các cuộc thảo luận, dự kiến ​​bắt đầu từ 19/5 và sẽ tạo tiền đề cho việc giải quyết nhanh chóng và thỏa đáng các vấn đề về quyền của các nhóm thiểu số. Đây chính là vấn đề đang gây xung đột, ảnh hưởng trực tiếp cho những nỗ lực gia nhập EU của Ukraine trong nhiều năm qua, đặc biệt dưới thời cựu thủ tướng Viktor Orbán. Việc khởi động các cuộc đàm phán cấp chuyên gia cho thấy Hungary đã sẵn sàng để đạt được một thỏa thuận về vấn đề này.

hungary va ukraine khoi dong dam phan, mo duong cho cac no luc gia nhap eu hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Trong khi đó, trả lời truyền thông, Ngoại trưởng Ukraine cho biết rất lạc quan về triển vọng gia nhập EU và đang hướng tới việc ký kết một thỏa thuận thành viên với khối này vào năm 2027. Cho đến nay, Hungary đã ngăn cản nước này mở các cuộc đàm phán chính thức nhưng có hy vọng rằng sự phản đối sẽ được dỡ bỏ vào tháng 6.

Tuy nhiên, việc trở thành thành viên chính thức của khối vẫn còn là một viễn cảnh xa vời. Trong khi Ukraine khẳng định việc gia nhập EU là một phần quan trọng trong gói thỏa thuận mà Tổng thống Zelensky cần phải thuyết phục người dân Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga, thì các thành viên của khối vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về thời gian cụ thể cho việc nước này gia nhập.

Hiện đang có những nỗ lực nhằm giúp Budapest nắm bắt thông tin trong thời gian ngắn nhất vì một thỏa thuận cần phải được ký kết trước cuộc họp tiếp theo của các nhà lãnh đạo EU tại Brussels vào ngày 18-19/6.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: Hungary và Ukraine gia nhập EU khởi động đàm phán quyền của các dân tộc thiểu số tín hiệu tích cực hội nhập EU
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tân Thủ tướng Hungary tuyên thệ nhậm chức
Tân Thủ tướng Hungary tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Ông Peter Magyar chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hungary, khép lại 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orban. Sự kiện được xem là bước ngoặt lớn trong chính trường Hungary, mở ra kỳ vọng cải cách và tái thiết quan hệ chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu.

Tân Thủ tướng Hungary tuyên thệ nhậm chức

Tân Thủ tướng Hungary tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Ông Peter Magyar chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hungary, khép lại 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orban. Sự kiện được xem là bước ngoặt lớn trong chính trường Hungary, mở ra kỳ vọng cải cách và tái thiết quan hệ chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu.

Thủ tướng đắc cử Hungary đặt điều kiện với Ukraine trong tiến trình gia nhập EU
Thủ tướng đắc cử Hungary đặt điều kiện với Ukraine trong tiến trình gia nhập EU

VOV.VN - Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar mới đây cho biết, Budapest chỉ đồng ý mở các cuộc đàm phán gia nhập EU nếu Kiev mở rộng thêm quyền lợi cho cộng đồng thiểu số người Hungary tại Ukraine.

Thủ tướng đắc cử Hungary đặt điều kiện với Ukraine trong tiến trình gia nhập EU

Thủ tướng đắc cử Hungary đặt điều kiện với Ukraine trong tiến trình gia nhập EU

VOV.VN - Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar mới đây cho biết, Budapest chỉ đồng ý mở các cuộc đàm phán gia nhập EU nếu Kiev mở rộng thêm quyền lợi cho cộng đồng thiểu số người Hungary tại Ukraine.

EU và Hungary nỗ lực khôi phục quyền tiếp cận nguồn tài trợ của khối
EU và Hungary nỗ lực khôi phục quyền tiếp cận nguồn tài trợ của khối

VOV.VN - Ngày 29/4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng đắc cử của Hungary, Peter Magyar đã có cuộc thảo luận về việc giải ngân các khoản tiền của EU bị đóng băng do lo ngại về vấn đề pháp quyền và tham nhũng.

EU và Hungary nỗ lực khôi phục quyền tiếp cận nguồn tài trợ của khối

EU và Hungary nỗ lực khôi phục quyền tiếp cận nguồn tài trợ của khối

VOV.VN - Ngày 29/4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng đắc cử của Hungary, Peter Magyar đã có cuộc thảo luận về việc giải ngân các khoản tiền của EU bị đóng băng do lo ngại về vấn đề pháp quyền và tham nhũng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ