Hungary và Ukraine khởi động đàm phán, mở đường cho các nỗ lực gia nhập EU

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary cho biết các cuộc thảo luận, dự kiến ​​bắt đầu từ 19/5 và sẽ tạo tiền đề cho việc giải quyết nhanh chóng và thỏa đáng các vấn đề về quyền của các nhóm thiểu số. Đây chính là vấn đề đang gây xung đột, ảnh hưởng trực tiếp cho những nỗ lực gia nhập EU của Ukraine trong nhiều năm qua, đặc biệt dưới thời cựu thủ tướng Viktor Orbán. Việc khởi động các cuộc đàm phán cấp chuyên gia cho thấy Hungary đã sẵn sàng để đạt được một thỏa thuận về vấn đề này.

Trong khi đó, trả lời truyền thông, Ngoại trưởng Ukraine cho biết rất lạc quan về triển vọng gia nhập EU và đang hướng tới việc ký kết một thỏa thuận thành viên với khối này vào năm 2027. Cho đến nay, Hungary đã ngăn cản nước này mở các cuộc đàm phán chính thức nhưng có hy vọng rằng sự phản đối sẽ được dỡ bỏ vào tháng 6.

Tuy nhiên, việc trở thành thành viên chính thức của khối vẫn còn là một viễn cảnh xa vời. Trong khi Ukraine khẳng định việc gia nhập EU là một phần quan trọng trong gói thỏa thuận mà Tổng thống Zelensky cần phải thuyết phục người dân Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga, thì các thành viên của khối vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về thời gian cụ thể cho việc nước này gia nhập.

Hiện đang có những nỗ lực nhằm giúp Budapest nắm bắt thông tin trong thời gian ngắn nhất vì một thỏa thuận cần phải được ký kết trước cuộc họp tiếp theo của các nhà lãnh đạo EU tại Brussels vào ngày 18-19/6.