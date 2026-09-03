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Nga sẽ đóng cửa các trung tâm văn hóa Đức trên lãnh thổ nước này

Thứ Năm, 18:39, 03/09/2026
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VOV.VN - Trong tuyên bố đưa ra hôm nay (3/9), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga sẽ đóng cửa các trung tâm văn hóa Đức, hay còn được gọi là Viện Goethe tại nước này.

Đây được xem như động thái “đáp trả” của Moscow với việc Đức ngày 1/9 vừa qua thông báo chấm dứt thỏa thuận cho phép “Ngôi nhà Nga” hoạt động tại Berlin, đồng thời quyết định đóng lãnh sự quán Nga ở Bonn.

nga se dong cua cac trung tam van hoa Duc tren lanh tho nuoc nay hinh anh 1
Viện Goethe tại Moscow, Nga. Ảnh: Reuters.

Các động thái của Đức được đưa ra sau khi nước này kết luận Nga liên quan đến sự cố máy bay không người lái mang chất nổ bị phát hiện tại sân bay Leipzig/Halle xảy ra vào đầu tháng 8. Ngay sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản bác và cho rằng Đức tạo dựng bằng chứng nhằm quy trách nhiệm cho Nga về sự cố hàng không trên.

Về quyết định đóng cửa các viện Geothe, Ngoại trưởng Lavrov cho biết: “Ở Nga, Đức có các chi nhánh của Viện Goethe tại Moscow, Saint Petersburg và Yekaterinburg. Nhưng tất nhiên, các cơ sở này sẽ bị đóng cửa sau khi trung tâm văn hóa của Nga bị buộc đóng cửa tại Đức. Nếu không làm vậy, chúng tôi sẽ đánh mất lòng tự trọng của mình. Bằng việc thực hiện bước đi trước đó, Đức đã hành động một cách có chủ ý, và họ phải hiểu rằng điều đó chắc chắn đồng nghĩa với việc trung tâm văn hóa của Đức sẽ phải chấm dứt sự hiện diện tại Nga, vốn vẫn được duy trì bất chấp những vấn đề liên quan đến Ukraine”.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết Moscow đang xem xét và sẽ sớm có biện pháp đáp trả việc Đức đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Bonn.

Quốc Khánh/VOV1 (biên dịch)
Nguồn: Reuters
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