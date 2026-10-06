Đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia đạt gần 6 triệu thùng

Tuyên bố của Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, ông Abdulaziz bin Salman đưa ra, khi những nguồn tin khác cũng khẳng định, dòng chảy dầu qua đường ống Đông - Tây của nước này không bị gián đoạn, sau những báo cáo trên truyền thông về sự gián đoạn gần đây và trong bối cảnh xung đột giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen.

Một công nhân đang kiểm tra đường ống dẫn dầu tại mỏ dầu Nahr Bin Umar ở phía Bắc Basra - trung tâm công nghiệp dầu khí lớn nhất của miền Nam Iraq (Ảnh: Reuters)

Cũng theo các nguồn tin, Saudi Arabia đã nối lại hoạt động tại đường ống dẫn dầu Đông - Tây, sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do các nhóm dân quân tại Iraq thực hiện, buộc nước này phải tạm đóng đường ống vào ngày 11/9.

Kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran làm gián đoạn dòng chảy dầu từ Saudi Arabia và các nước vùng Vịnh khác qua eo biển Hormuz, Saudi Arabia đã sử dụng đường ống dẫn dầu Đông - Tây để chuyển hướng xuất khẩu dầu.

Đường ống này khi hoạt động hết công suất có thể vận chuyển 7 triệu thùng dầu mỗi ngày, chuyển dầu từ các mỏ phía Đông, đến cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ ở phía Tây, đã bù đắp một phần sự thiếu hụt nguồn cung do việc phong tỏa eo biển Hormuz gây ra.