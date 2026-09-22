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Saudi Arabia vận hành trở lại đường ống dẫn dầu chiến lược Đông - Tây

Thứ Ba, 21:57, 22/09/2026
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VOV.VN - Một số nguồn tin khu vực cho biết, Saudi Arabia đã vận hành trở lại đường ống dẫn dầu chiến lược Đông - Tây của nước này. Trước đó, đường ống dẫn dầu chiến lược đã bị UAV từ Iraq đánh trúng và gây hư hại hôm 10/9.

 

Theo truyền thông khu vực, ít nhất 3 nguồn am hiểu vấn đề, đã tiết lộ thông tin này. Các nguồn tin khẳng định cảng xuất khẩu dầu mỏ chiến lược Yanbu bên bờ Biển Đỏ, cũng bắt đầu vận hành trở lại. Tuy nhiên, trong giai đoạn trước mắt, đường ống Đông - Tây chỉ hoạt động ở công suất thấp.

Giai đoạn trước khi bị UAV từ Iraq đánh trúng và gây hư hại hôm 10/9, đường ống Đông - Tây, dẫn dầu từ trung tâm khai thác dầu khí của Saudi Arabia bên Vịnh Ba Tư tới cảng Yanbu, hoạt động với công suất khoảng 4-5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày.

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Hình ảnh vệ tinh cho thấy đường ống dẫn khí Đông-Tây của Saudi Arabia sau vụ tấn công xảy ra vào ngày 11/9 (Ảnh: Reuters)

Tập đoàn dầu khí Aramco, đơn vị vận hành đường ống Đông - Tây, cũng như giới chức Saudi Arabia, chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Tuần trước, hãng tin Bloomberg nhận định công tác sửa chữa và vận hành trở lại đường ống Đông - Tây với đầy đủ công suất, kéo dài khoảng 6 tuần.

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Saudi Arabia lùi ngày chuyển dầu cho châu Âu

VOV.VN - Truyền thông quốc tế hôm nay cho biết, Tập đoàn dầu khí lớn nhất Saudi Arabia  vừa thông báo cho khách hàng châu Âu về việc không thể cung cấp dầu vào tháng 10 năm nay như kế hoạch. Nguyên nhân là do đường ống dẫn dầu chiến lược của Tập đoàn bị hư hỏng và chưa thể vận hành trở lại. 

Bá Thi/VOV-Cairo
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