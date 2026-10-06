Việc phục hồi lượng dự trữ dầu thế giới có thể lên tới 2 năm

Những bình luận của ông Amin Nasser được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột Trung Đông đã làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng năng lượng và vận tải biển, đồng thời làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu.

Các tàu thuyền trên eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman, ngày 23/9/2026. Ảnh: REUTERS

Ông Amin Nasser kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các chính phủ, nhà cung cấp dầu và khách hàng để chống chọi với những cú sốc địa chính trị và tăng cường khả năng phục hồi năng lượng toàn cầu.

Ngoài ra, người đứng đầu tập đoàn dầu khí khổng lồ này khẳng định, dầu khí vẫn đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, mặc dù quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng thay thế đang diễn ra.

Ông Amin Nasser cho biết, các nguồn năng lượng thay thế cũng không tránh khỏi áp lực về nguồn cung, đồng thời chỉ ra tầm quan trọng của Trung Đông trong nguồn cung năng lượng toàn cầu, khi một nửa trữ lượng dầu mỏ thế giới thuộc khu vực này.