English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việc phục hồi lượng dự trữ dầu thế giới có thể lên tới 2 năm

Thứ Ba, 05:57, 06/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 5/10 Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Arabia (Saudi Aramco), ông Amin Nasser cho biết, việc tái thiết lập kho dự trữ dầu toàn cầu trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu có thể mất tới 2 năm, kể từ khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại hoàn toàn và niềm tin thị trường được phục hồi.

Những bình luận của ông Amin Nasser được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột Trung Đông đã làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng năng lượng và vận tải biển, đồng thời làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu.

viec phuc hoi luong du tru dau the gioi co the len toi 2 nam hinh anh 1
Các tàu thuyền trên eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman, ngày 23/9/2026.   Ảnh: REUTERS

Ông Amin Nasser kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các chính phủ, nhà cung cấp dầu và khách hàng để chống chọi với những cú sốc địa chính trị và tăng cường khả năng phục hồi năng lượng toàn cầu.

Ngoài ra, người đứng đầu tập đoàn dầu khí khổng lồ này khẳng định, dầu khí vẫn đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, mặc dù quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng thay thế đang diễn ra. 

Ông Amin Nasser cho biết, các nguồn năng lượng thay thế cũng không tránh khỏi áp lực về nguồn cung, đồng thời chỉ ra tầm quan trọng của Trung Đông trong nguồn cung năng lượng toàn cầu, khi một nửa trữ lượng dầu mỏ thế giới thuộc khu vực này.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Có nên mua dự trữ dầu thô khi giá dầu thế giới giảm sâu?
Có nên mua dự trữ dầu thô khi giá dầu thế giới giảm sâu?

VOV.VN - Giá dầu thô trên thế giới có khả năng giảm xuống dưới 20 USD/thùng. Các chuyên gia đánh giá cao việc PVN đưa ra phương án xem xét mua dự trữ dầu thô.

Có nên mua dự trữ dầu thô khi giá dầu thế giới giảm sâu?

Có nên mua dự trữ dầu thô khi giá dầu thế giới giảm sâu?

VOV.VN - Giá dầu thô trên thế giới có khả năng giảm xuống dưới 20 USD/thùng. Các chuyên gia đánh giá cao việc PVN đưa ra phương án xem xét mua dự trữ dầu thô.

Các nước vùng Vịnh dẫn đầu thế giới về lượng kiều hối chuyển ra nước ngoài
Các nước vùng Vịnh dẫn đầu thế giới về lượng kiều hối chuyển ra nước ngoài

VOV.VN - Theo số liệu chính thức, các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) ghi nhận giá trị kiều hối của người lao động tại các nước này chuyển về nước cao nhất thế giới trong năm 2025, với tổng số tiền chuyển về đạt khoảng 161 tỷ đô-la Mỹ (USD).

Các nước vùng Vịnh dẫn đầu thế giới về lượng kiều hối chuyển ra nước ngoài

Các nước vùng Vịnh dẫn đầu thế giới về lượng kiều hối chuyển ra nước ngoài

VOV.VN - Theo số liệu chính thức, các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) ghi nhận giá trị kiều hối của người lao động tại các nước này chuyển về nước cao nhất thế giới trong năm 2025, với tổng số tiền chuyển về đạt khoảng 161 tỷ đô-la Mỹ (USD).

100 triệu thùng dầu của G7 chỉ là “liều thuốc giảm đau” cho thế giới
100 triệu thùng dầu của G7 chỉ là “liều thuốc giảm đau” cho thế giới

VOV.VN - 100 triệu thùng dầu được G7 thống nhất đưa từ kho dự trữ ra thị trường trong 4 tháng tới, trong đó một lượng lớn là dầu diesel sẽ chỉ là “liều thuốc giảm đau” cho thế giới trước tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

100 triệu thùng dầu của G7 chỉ là “liều thuốc giảm đau” cho thế giới

100 triệu thùng dầu của G7 chỉ là “liều thuốc giảm đau” cho thế giới

VOV.VN - 100 triệu thùng dầu được G7 thống nhất đưa từ kho dự trữ ra thị trường trong 4 tháng tới, trong đó một lượng lớn là dầu diesel sẽ chỉ là “liều thuốc giảm đau” cho thế giới trước tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Nóng thế giới hôm nay 5/10: Ukraine sẽ gia tăng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga
Nóng thế giới hôm nay 5/10: Ukraine sẽ gia tăng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Triều Tiên tái khẳng định tăng cường năng lực răn đe hạt nhân, Mỹ tăng quân ở Trung Đông, họp khẩn tại Trại David, Ukraine sẽ gia tăng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, Ông Trump lại hứa gửi tiền mặt cho cử tri trước bầu cử.

Nóng thế giới hôm nay 5/10: Ukraine sẽ gia tăng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

Nóng thế giới hôm nay 5/10: Ukraine sẽ gia tăng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Triều Tiên tái khẳng định tăng cường năng lực răn đe hạt nhân, Mỹ tăng quân ở Trung Đông, họp khẩn tại Trại David, Ukraine sẽ gia tăng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, Ông Trump lại hứa gửi tiền mặt cho cử tri trước bầu cử.

Khi UAV thay đổi cách thế giới sử dụng trực thăng chiến đấu
Khi UAV thay đổi cách thế giới sử dụng trực thăng chiến đấu

VOV.VN - Vụ một máy bay không người lái (UAV) FPV của Ukraine đánh trúng trực thăng chiến đấu Ka-52 của Nga hồi tháng 3/2026 đang đặt ra một câu hỏi ngày càng rõ trên chiến trường hiện đại: liệu những chiếc trực thăng trị giá hàng triệu USD có còn phù hợp khi đối mặt với các UAV rẻ hơn rất nhiều?

Khi UAV thay đổi cách thế giới sử dụng trực thăng chiến đấu

Khi UAV thay đổi cách thế giới sử dụng trực thăng chiến đấu

VOV.VN - Vụ một máy bay không người lái (UAV) FPV của Ukraine đánh trúng trực thăng chiến đấu Ka-52 của Nga hồi tháng 3/2026 đang đặt ra một câu hỏi ngày càng rõ trên chiến trường hiện đại: liệu những chiếc trực thăng trị giá hàng triệu USD có còn phù hợp khi đối mặt với các UAV rẻ hơn rất nhiều?

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ