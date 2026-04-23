Eo biển Hormuz “chưa thể mở lại”, Iran cáo buộc vi phạm ngừng bắn leo thang

Thứ Năm, 06:09, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf hôm 22/4 tuyên bố chưa thể mở lại eo biển Hormuz vì lý do an ninh.

“Một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện chỉ thực sự có giá trị khi đi kèm với việc dỡ bỏ phong tỏa hàng hải và chấm dứt tình trạng kìm kẹp kinh tế toàn cầu. Đồng thời, Iran yêu cầu chủ nghĩa phục quốc Do Thái phải dừng ngay các hành động quân sự trên mọi mặt trận", Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf tuyên bố hôm 22/4.

eo bien hormuz chua the mo lai , iran cao buoc vi pham ngung ban leo thang hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf. Ảnh: Reuters

Ông Qalibaf nhấn mạnh thêm: “Trong bối cảnh những vi phạm trắng trợn như vậy đối với thỏa thuận ngừng bắn, việc mở lại eo biển Hormuz là điều không thể. Con đường duy nhất để tiến về phía trước là thừa nhận và tôn trọng các quyền chính đáng của người dân Iran".

Trước đó, ngày 22/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắt giữ 2 con tàu ở eo biển Hormuz vì “bị cáo buộc hoạt động mà không có giấy phép hợp lệ, liên tục vi phạm các quy định và thao túng hệ thống định vị hàng hải”.

Tuy nhiên,  phát biểu trên kênh Fox News mới đây, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định việc Iran kiểm soát hai con tàu không cấu thành vi phạm các điều khoản ngừng bắn, bởi “đây không phải là tàu của Mỹ hay Israel, mà là các tàu quốc tế".

Tuy nhiên, bà cũng cho rằng lực lượng hải quân Iran đã chịu tổn thất nặng nề, và việc những con tàu này “bị các xuồng chiến tốc độ cao áp sát, khống chế” cho thấy Tehran đang hành xử “không khác gì cướp biển”.

Bà Leavitt nhấn mạnh, lệnh phong tỏa do Tổng thống Donald Trump ban hành vẫn tiếp tục có hiệu lực “đối với mọi tàu thuyền ra vào các cảng của Iran”, đồng thời khẳng định việc lực lượng Iran bắt giữ tàu là “một hành vi mang tính cướp biển đang diễn ra công khai”.

Eo biển Hormuz – nút thắt hàng hải chiến lược nằm giữa Iran và Oman – là tuyến vận chuyển sống còn của thị trường năng lượng toàn cầu, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu xuất khẩu của thế giới và tới 80% sản lượng dầu xuất khẩu của Iran. Tuyến đường huyết mạch này đã bị Iran phong tỏa một phần kể từ cuối tháng 2/2026, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt không kích phối hợp nhằm vào Iran.

Việc eo biển Hormuz bị tê liệt đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động xuất nhập khẩu năng lượng, làm chao đảo nền kinh tế thế giới.

Ngày 17/4, Iran từng tuyên bố mở cửa trở lại eo biển Hormuz đối với vận tải thương mại, sau vài tuần hạn chế các tàu thuyền có liên hệ với Mỹ và các đồng minh. Tuy nhiên, quyết định này nhanh chóng bị đảo ngược khi Tehran cho rằng Washington vẫn tiếp tục chiến dịch phong tỏa nhằm vào các cảng biển của Iran.

iran_ap.jpg

Nhà Trắng: Các biện pháp phong toả đã bóp nghẹt nền kinh tế của Iran

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 22/4 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra thời hạn cụ thể cho việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, đồng thời nhấn mạnh Washington đang chờ một phản hồi thống nhất từ giới lãnh đạo Tehran đối với các điều khoản mà Mỹ đề xuất cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Nóng thế giới ngày 23/4: Iran dọa "tung đòn gây sốc” vượt tính toán của Mỹ-Israel
Nóng thế giới ngày 23/4: Iran dọa "tung đòn gây sốc” vượt tính toán của Mỹ-Israel

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 23/4/2026): Iran dọa tung “đòn gây sốc” vượt ngoài tính toán Mỹ-Israel; Tổng thống Mỹ Trump gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran; Iran không công nhận gia hạn ngừng bắn của Tổng thống Trump...

Nóng thế giới ngày 23/4: Iran dọa "tung đòn gây sốc” vượt tính toán của Mỹ-Israel

Nóng thế giới ngày 23/4: Iran dọa "tung đòn gây sốc” vượt tính toán của Mỹ-Israel

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 23/4/2026): Iran dọa tung “đòn gây sốc” vượt ngoài tính toán Mỹ-Israel; Tổng thống Mỹ Trump gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran; Iran không công nhận gia hạn ngừng bắn của Tổng thống Trump...

Ấn Độ bác bỏ thông tin trả tiền cho Iran để qua eo biển Hormuz
Ấn Độ bác bỏ thông tin trả tiền cho Iran để qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 22/4 đã chính thức phủ nhận thông tin cho rằng các tàu của nước này phải thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền điện tử cho Iran để được phép đi qua eo biển Hormuz.

Ấn Độ bác bỏ thông tin trả tiền cho Iran để qua eo biển Hormuz

Ấn Độ bác bỏ thông tin trả tiền cho Iran để qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 22/4 đã chính thức phủ nhận thông tin cho rằng các tàu của nước này phải thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền điện tử cho Iran để được phép đi qua eo biển Hormuz.

Ông Trump cho rằng lệnh phong toả của Mỹ khiến Iran lo sợ
Ông Trump cho rằng lệnh phong toả của Mỹ khiến Iran lo sợ

VOV.VN - Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, việc quân đội Mỹ phong tỏa các cảng của Iran hiện nay đã mang lại hậu quả và khiến các nhà lãnh đạo nước này lo sợ.

Ông Trump cho rằng lệnh phong toả của Mỹ khiến Iran lo sợ

Ông Trump cho rằng lệnh phong toả của Mỹ khiến Iran lo sợ

VOV.VN - Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, việc quân đội Mỹ phong tỏa các cảng của Iran hiện nay đã mang lại hậu quả và khiến các nhà lãnh đạo nước này lo sợ.

