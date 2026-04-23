Ông Trump cho rằng lệnh phong toả của Mỹ khiến Iran lo sợ

Thứ Năm, 05:18, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, việc quân đội Mỹ phong tỏa các cảng của Iran hiện nay đã mang lại hậu quả và khiến các nhà lãnh đạo nước này lo sợ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/4 cho biết, ông không gặp áp lực về mặt thời gian trong việc giải quyết các thoả thuận ngừng bắn hoặc các cuộc đàm phán với Iran và cũng không có khung thời gian nào cho việc kết thúc cuộc chiến.

Ong trump cho rang lenh phong toa cua my khien iran lo so hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Trump ám chỉ, việc ông buộc phải kết thúc chiến tranh trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là hoàn toàn không đúng. Ông cũng lưu ý rằng, việc quân đội Mỹ phong toả các cảng của Iran như hiện nay đã khiến các nhà lãnh đạo nước này lo sợ, hơn cả việc Mỹ thực hiện các vụ không kích.

Còn trong một bài đăng cùng ngày trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đã yêu cầu 29 tàu quay đầu hoặc trở về cảng như một phần của chiến dịch phong tỏa nhằm vào Iran. CENTCOM khẳng định quân đội Mỹ đang triển khai hoạt động trên phạm vi rộng để thực thi lệnh phong tỏa. Cơ quan này cũng bác bỏ các thông tin truyền thông cho rằng một số tàu thương mại đã vượt qua được vòng phong tỏa.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran vẫn hoan nghênh đối thoại và khả năng đạt thỏa thuận với Mỹ, song chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump đang có những hành động làm suy yếu tiến trình hòa bình. Theo Tổng thống Iran, việc phong toả và đe doạ là trở ngại chính cho các cuộc đàm phán thật sự.

Tình trạng căng thẳng kéo dài tại eo biển Hormuz tiếp tục tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent, chuẩn tham chiếu quốc tế, đã tăng nhẹ lên khoảng 100 USD/thùng. Các báo cáo về nguy cơ tái diễn các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz đã khiến giới đầu tư lo ngại. Giá dầu Brent hiện cao hơn khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng thêm khoảng 70 cent, lên mức 91 USD/thùng.

Quang Trung/VOV-Washington
Ông Trump: Dỡ phong tỏa Hormuz sẽ làm mất cơ hội thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/4 cho rằng Tehran thực chất mong muốn eo biển Hormuz được mở lại, song ông cảnh báo việc Washington dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran có thể làm suy giảm triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên.

Iran không công nhận gia hạn ngừng bắn của Tổng thống Trump

VOV.VN - Sáng sớm 22/4, ngay sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, giới chức Iran đã lên tiếng bác bỏ, tuyên bố không công nhận bước đi này.

Tổng thống Mỹ Trump gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho đến khi phía Tehran đưa ra đề xuất nhằm chấm dứt xung đột một cách lâu dài.

