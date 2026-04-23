Ông Trump cho rằng lệnh phong toả của Mỹ khiến Iran lo sợ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/4 cho biết, ông không gặp áp lực về mặt thời gian trong việc giải quyết các thoả thuận ngừng bắn hoặc các cuộc đàm phán với Iran và cũng không có khung thời gian nào cho việc kết thúc cuộc chiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Trump ám chỉ, việc ông buộc phải kết thúc chiến tranh trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là hoàn toàn không đúng. Ông cũng lưu ý rằng, việc quân đội Mỹ phong toả các cảng của Iran như hiện nay đã khiến các nhà lãnh đạo nước này lo sợ, hơn cả việc Mỹ thực hiện các vụ không kích.

Còn trong một bài đăng cùng ngày trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đã yêu cầu 29 tàu quay đầu hoặc trở về cảng như một phần của chiến dịch phong tỏa nhằm vào Iran. CENTCOM khẳng định quân đội Mỹ đang triển khai hoạt động trên phạm vi rộng để thực thi lệnh phong tỏa. Cơ quan này cũng bác bỏ các thông tin truyền thông cho rằng một số tàu thương mại đã vượt qua được vòng phong tỏa.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran vẫn hoan nghênh đối thoại và khả năng đạt thỏa thuận với Mỹ, song chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump đang có những hành động làm suy yếu tiến trình hòa bình. Theo Tổng thống Iran, việc phong toả và đe doạ là trở ngại chính cho các cuộc đàm phán thật sự.

Tình trạng căng thẳng kéo dài tại eo biển Hormuz tiếp tục tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent, chuẩn tham chiếu quốc tế, đã tăng nhẹ lên khoảng 100 USD/thùng. Các báo cáo về nguy cơ tái diễn các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz đã khiến giới đầu tư lo ngại. Giá dầu Brent hiện cao hơn khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng thêm khoảng 70 cent, lên mức 91 USD/thùng.