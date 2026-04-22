Eo biển Hormuz nóng trở lại khi ít nhất 3 tàu bị tấn công

Theo quân đội Anh, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nổ súng vào một tàu chở container mang cờ Liberia, gây hư hại cầu tàu nhưng không có thương vong. Trung tâm điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh cho biết tàu Iran nổ súng mà không phát cảnh báo trước. Trong khi đó, hãng tin tức Nour News của Iran khẳng định lực lượng nước này chỉ khai hỏa sau khi tàu chở hàng phớt lờ những cảnh báo được đưa ra. Hãng tin Fars của Iran mô tả đây là hành động thực thi quyền kiểm soát hợp pháp của nước này tại eo biển Hormuz.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong các vụ việc sau đó, hai tàu chở hàng khác mang cờ Liberia và Panama cho biết đã bị bắn và phải dừng lại trên biển. Thủy thủ đoàn an toàn và chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể nào. Bên nổ súng hiện chưa được xác định.

Các vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ bắt giữ một tàu container của Iran và kiểm tra một tàu chở dầu liên quan tới thương mại dầu mỏ của Tehran. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/4 tuyên bố gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran để tạo điều kiện cho đàm phán, nhưng vẫn duy trì phong tỏa đường vận tải biển đối với Iran.

Iran hiện vẫn chưa xác nhận việc tham gia vòng đàm phán thứ hai với Mỹ tại Islamabad, bất chấp những nỗ lực ngoại giao của nước trung gian Pakistan.