Eo biển Hormuz nóng trở lại khi ít nhất 3 tàu bị tấn công

Thứ Tư, 17:20, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 22/4 (giờ địa phương), ít nhất 3 tàu biển đã bị tấn công tại eo biển Hormuz, khiến căng thẳng an ninh khu vực Trung Đông gia tăng trở lại trong bối cảnh triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn bế tắc.

Theo quân đội Anh, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nổ súng vào một tàu chở container mang cờ Liberia, gây hư hại cầu tàu nhưng không có thương vong. Trung tâm điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh cho biết tàu Iran nổ súng mà không phát cảnh báo trước. Trong khi đó, hãng tin tức Nour News của Iran khẳng định lực lượng nước này chỉ khai hỏa sau khi tàu chở hàng phớt lờ những cảnh báo được đưa ra. Hãng tin Fars của Iran mô tả đây là hành động thực thi quyền kiểm soát hợp pháp của nước này tại eo biển Hormuz.

eo bien hormuz nong tro lai khi it nhat 3 tau bi tan cong hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Trong các vụ việc sau đó, hai tàu chở hàng khác mang cờ Liberia và Panama cho biết đã bị bắn và phải dừng lại trên biển. Thủy thủ đoàn an toàn và chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể nào. Bên nổ súng hiện chưa được xác định.

Các vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ bắt giữ một tàu container của Iran và kiểm tra một tàu chở dầu liên quan tới thương mại dầu mỏ của Tehran. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/4 tuyên bố gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran để tạo điều kiện cho đàm phán, nhưng vẫn duy trì phong tỏa đường vận tải biển đối với Iran.

Iran hiện vẫn chưa xác nhận việc tham gia vòng đàm phán thứ hai với Mỹ tại Islamabad, bất chấp những nỗ lực ngoại giao của nước trung gian Pakistan.

Quốc Khánh/VOV1
Tổng hợp
Tag: eo biển Hormuz tàu bị tấn công tình hình Hormuz cuộc chiến Iran an ninh Trung Đông đàm phán Mỹ Iran
Tin liên quan

Anh, Pháp triệu tập hơn 30 quốc gia bàn kế hoạch mở lại eo biển Hormuz
VOV.VN - Anh và Pháp sẽ triệu tập các nhà hoạch định quân sự từ hơn 30 quốc gia tại London vào ngày 22/4 nhằm thảo luận các phương án mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải đã bị gián đoạn gần 2 tháng qua.

Nóng thế giới ngày 21/4: Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, eo biển Hormuz nóng rực
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ bắt giữ tàu chở hàng treo cờ Iran gần eo biển Hormuz; Iran quyết giữ eo biển Hormuz; Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật…

Hormuz dậy sóng: Iran tung hạm đội “tàu muỗi” đối đầu hải quân Mỹ
VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz, Iran đang tăng cường sử dụng các hạm đội tàu tấn công cỡ nhỏ, tốc độ cao - thường được gọi là “hạm đội tàu muỗi” - để thể hiện sức mạnh và đe dọa hoạt động hàng hải của Washington tại khu vực.

