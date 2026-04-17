Eo biển Hormuz sẽ không còn là “điểm nghẽn”?

Thứ Sáu, 23:13, 17/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 cho biết Iran đã cam kết “sẽ không bao giờ đóng lại” eo biển Hormuz, sau khi tuyến hàng hải chiến lược này được mở cửa trở lại cho hoạt động vận tải thương mại.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz “sẽ không còn bị sử dụng như một vũ khí chống lại thế giới”. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết ông đã nhận được cuộc gọi từ NATO đề nghị hỗ trợ liên quan đến tình hình tại Hormuz, song ông khẳng định đã từ chối và cho rằng liên minh này “không cần can dự”, đồng thời chỉ trích NATO “không hiệu quả khi cần thiết”.

eo bien hormuz se khong con la diem nghen hinh anh 1
Ảnh vệ tinh chụp Eo biển Hormuz ngày 24/5/2017. Nguồn: Gallo Images

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Iran thông báo eo biển Hormuz được mở hoàn toàn cho tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn. Việc nối lại lưu thông qua tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới đã ngay lập tức tác động tới thị trường toàn cầu.

Giá dầu thô giảm mạnh, trong khi chứng khoán Mỹ tăng điểm sau thông tin eo biển Hormuz được mở cửa. Trước đó, việc gián đoạn hoạt động vận chuyển qua tuyến đường này - nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu mỗi ngày - đã khiến giá nhiên liệu tăng vọt và ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực của kinh tế thế giới.

Mặc dù vậy, đến nay Iran chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào xác nhận việc đã cam kết không đóng eo biển Hormuz trong tương lai.

Các chuyên gia nhận định, dù Mỹ ít phụ thuộc hơn so với châu Á và châu Âu vào nguồn năng lượng từ Vịnh Ba Tư, việc eo biển Hormuz bị đóng cửa vẫn gây tác động đáng kể, góp phần khiến lạm phát tại Mỹ tăng mạnh nhất trong vòng 4 năm vào tháng trước.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mỹ nêu khả năng Iran chuyển giao urani, Tehran chưa xác nhận
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cho rằng Iran đã đồng ý chuyển giao kho urani làm giàu cho Washington, trong khi các cuộc đàm phán giữa hai bên nhằm chấm dứt xung đột vẫn đang diễn ra.

Ông Trump xác nhận Iran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 xác nhận Iran mở hoàn toàn trở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải thương mại, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực tại khu vực Trung Đông.

Mỹ trì hoãn giao vũ khí cho một số nước châu Âu do xung đột Iran
VOV.VN - Các quan chức Mỹ đã thông báo với một số đối tác châu Âu rằng việc bàn giao một số lô hàng vũ khí đã ký hợp đồng trước đó có thể bị trì hoãn do xung đột vũ trang ở Iran tiếp tục làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí, theo 5 nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.

