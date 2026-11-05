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Ethiopia và Sudan đóng cửa lãnh sự quán của nhau

Thứ Năm, 22:41, 05/11/2026
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VOV.VN - Các quan chức hai nước Ethiopia) và Sudan hôm qua (4/11) cho biết, họ đã đóng cửa lãnh sự quán của nhau gần biên giới chung, đánh dấu sự xấu đi hơn nữa trong quan hệ giữa hai nước, sau cáo buộc mỗi bên hỗ trợ lực lượng đối lập của bên kia.

Theo một quan chức Ethiopia, nước này đã đóng cửa Lãnh sự quán Sudan tại thị trấn biên giới Assosa và yêu cầu 6 nhà ngoại giao Sudan phải rời đi trong vòng 48 giờ.

Còn theo quan chức Sudan, nước này sau đó đã đóng cửa Lãnh sự quán Ethiopia tại thành phố Al-Qadarif thuộc miền Đông Sudan và trục xuất các nhà ngoại giao đang làm việc tại đó.

ethiopia va sudan dong cua lanh su quan cua nhau hinh anh 1
Những người Ethiopia đã rời bỏ quê hương sau khi giao tranh nổ ra tại thị trấn biên giới Moyale của Ethiopia (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Sudan hôm 1/11 cho biết đã đệ đơn khiếu nại chống lại Ethiopia lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi, cáo buộc Ethiopia cho phép Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) sử dụng lãnh thổ nước này để phóng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Sudan.

Trong khi Ethiopia cáo buộc Sudan hậu thuẫn quân nổi dậy ở vùng Tigray phía Bắc nước này.

Những cáo buộc lẫn nhau, mà cả hai bên đều phủ nhận, đã làm dấy lên lo ngại về việc cuộc xung đột tại mỗi nước có thể lan sang nhau, dẫn đến một cuộc xung đột lớn hơn ở vùng Sừng châu Phi.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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