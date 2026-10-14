Lực lượng Ethiopia tiến sát thị trấn gần biên giới Eritrea

Ethiopia cáo buộc Eritrea ủng hộ Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF), lực lượng nổi dậy đã phát động một cuộc tấn công lớn chống lại chính phủ vào ngày 23/9, trước khi bị đẩy lùi và mất quyền kiểm soát các thành trì của mình.

Các thành viên của Lực lượng Hòa bình Tigray (TPF) – lực lượng ủng hộ chính phủ Ethiopia – đang tuần tra sau khi quân đội Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) rút khỏi Mekelle, thủ phủ của vùng Tigray, Ethiopia, hôm 6/10/2026. Ảnh: Reuters.

Một nguồn tin an ninh nước ngoài ước tính, khoảng 5.000 đến 8.000 binh sĩ Eritrea đã được triển khai trên lãnh thổ Ethiopia để hỗ trợ phe nổi dậy, nhưng sau đó đã buộc phải rút lui.

Theo chỉ huy dân quân thân chính phủ Ethiopia, các binh sĩ Eritrea hiện diện tại thị trấn Zalambessa gần biên giới đã rút lui. Đây là chiến trường chính trong cuộc chiến trước đó giữa Ethiopia và Eritrea từ năm 1998 đến năm 2000.

Eritrea giành được độc lập từ Ethiopia vào năm 1993. Sau cuộc chiến tranh biên giới năm 1998-2000, hai bên đã tạm thời hàn gắn quan hệ khi Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed lên nắm quyền, nhưng sau đó lại bất hòa, cắt đứt quan hệ trong tháng này do xung đột ở Tigray.

Eritrea cáo buộc Ethiopia, một quốc gia không có đường bờ biển, đang lên kế hoạch sử dụng cuộc xung đột này làm cớ để tấn công, nhằm chiếm quyền kiểm soát cảng Assab trên bờ Biển Đỏ.