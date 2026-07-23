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EU áp gói trừng phạt lớn nhất trong 4 năm qua nhằm vào Nga

Thứ Năm, 18:02, 23/07/2026
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VOV.VN - EU đã công bố gói trừng phạt Nga lớn nhất trong 4 năm qua, nhằm vào 218 cá nhân và thực thể, hơn 100 ngân hàng và tổ chức tiền điện tử, hơn 40 tàu bị cáo buộc thuộc “hạm đội bóng tối” cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh - bà Kaja Kallas ngày 23/7 cho biết, gói trừng phạt Nga mới nhất của EU là gói trừng phạt lớn nhất trong 4 năm qua, với tổng cộng 218 cá nhân và thực thể bị đưa vào danh sách đen.

eu ap goi trung phat lon nhat trong 4 nam qua nham vao nga hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, bà Kallas cho biết các biện pháp trừng phạt Nga lần này nhằm vào hơn 100 ngân hàng và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử, hơn 40 tàu bị cáo buộc thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, cùng một số nhà máy lọc dầu.

Theo bà Kallas, gói trừng phạt Nga mới cũng bổ sung hơn 50 thực thể thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng vào danh sách trừng phạt. Trong số này có những nhân tố chủ chốt tham gia sản xuất các máy bay không người lái tầm xa của Nga.

Dù vậy, sự ủng hộ trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU) đối với các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Nga đang dần phai nhạt. Chính phủ các nước thành viên không còn muốn hậu thuẫn những biện pháp có thể gây thiệt hại cho chính doanh nghiệp của mình. Hàng loạt quốc gia thành viên EU, trong đó có Hy Lạp, Pháp, Italy, Đức, Áo và Bồ Đào Nha đã yêu cầu được miễn trừ khỏi một số biện pháp trong gói trừng phạt mới nhất do Brussels đề xuất, hoặc thậm chí chặn hoàn toàn một số biện pháp. Tín hiệu này có thể đe dọa chiến lược hỗ trợ Ukraine mà EU theo đuổi suốt 4 năm qua.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
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