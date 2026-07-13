EU áp đặt trừng phạt mới nhằm vào Nga

Tại cuộc họp, Liên minh châu Âu (EU) công bố gói trừng phạt mới đối với 9 cá nhân và 4 tổ chức của Nga có liên hệ với một mạng lưới bị EU cáo buộc thực hiện các hoạt động do thám mạng và phá hoại cơ sở hạ tầng trọng yếu, bao gồm hệ thống sưởi và điện năng tại ít nhất 9 quốc gia kể từ năm 2010. Hội đồng châu Âu cho rằng những đối tượng bị trừng phạt đã góp phần vào các nỗ lực gây bất ổn cho EU, các nước thành viên và các đối tác quốc tế.

Ngoại trưởng các nước EU thảo luận trước thềm cuộc họp. (Nguồn ảnh: AP)

Liên quan đến Trung Đông, EU kêu gọi các bên bảo đảm quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng với hàng loạt các vụ tấn công lẫn nhau.

Các ngoại trưởng EU dự kiến cũng sẽ thảo luận tình hình tại Bờ Tây trong bối cảnh một số quốc gia thành viên đang thúc đẩy các biện pháp trừng phạt đối với Israel, bao gồm khả năng hạn chế thương mại với các khu định cư Do Thái bị xem là bất hợp pháp. Tuy nhiên, đề xuất này hiện vẫn vấp phải sự phản đối của một số nước trong khối.