Israel đề xuất đàm phán trực tiếp với Lebanon, ưu tiên giải giáp Hezbollah

Trong một tuyên bố vừa đưa ra, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh: "Sau nhiều lời kêu gọi từ chính phủ Lebanon về việc tiến hành đàm phán hòa bình với chúng tôi, tối qua tôi đã chỉ thị nội các mở các cuộc đàm phán trực tiếp với Lebanon nhằm đạt được hai mục tiêu: Thứ nhất, giải giáp Hezbollah. Thứ hai, một thỏa thuận hòa bình bền vững, mang tính lịch sử giữa Israel và Lebanon".

Thủ tướng Israel đồng thời khẳng định thêm rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Lebanon cũng sẽ là một “sự kiện lịch sử”.

Chính phủ Lebanon hiện chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về phát biểu này của ông Netanyahu.