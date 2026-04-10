Israel đề xuất đàm phán trực tiếp với Lebanon, ưu tiên giải giáp Hezbollah

Thứ Sáu, 06:07, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9/4 cho biết ông đã chỉ thị để nội các Israel bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Lebanon, trong đó cũng bao gồm việc giải giáp lực lượng Hezbollah.

Trong một tuyên bố vừa đưa ra, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh: "Sau nhiều lời kêu gọi từ chính phủ Lebanon về việc tiến hành đàm phán hòa bình với chúng tôi, tối qua tôi đã chỉ thị nội các mở các cuộc đàm phán trực tiếp với Lebanon nhằm đạt được hai mục tiêu: Thứ nhất, giải giáp Hezbollah. Thứ hai, một thỏa thuận hòa bình bền vững, mang tính lịch sử giữa Israel và Lebanon".

israel de xuat dam phan truc tiep voi lebanon, uu tien giai giap hezbollah hinh anh 1

Thủ tướng Israel đồng thời khẳng định thêm rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Lebanon cũng sẽ là một “sự kiện lịch sử”.

Chính phủ Lebanon hiện chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về phát biểu này của ông Netanyahu.

 

Phương Anh/VOV1
Tin liên quan

Súng vẫn nổ tại vùng Vịnh, Israel tiếp tục không kích vào Lebanon
VOV.VN - Tình hình tại vùng Vịnh vẫn chưa thực sự trở lại yên tĩnh dù lệnh ngừng bắn có hiệu lực 2 tuần giữa Mỹ và Israel đã bước sang ngày thứ 2. Còn tại mặt trận Lebanon, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh tác chiến, bất chấp sự lên án và phản đối gay gắt của quốc tế.

Israel tiếp tục mở rộng định cư tại Bờ Tây
VOV.VN - Trong bối cảnh dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào cuộc xung đột khốc liệt giữa Mỹ, Israel với Iran và Lebanon, truyền thông Israel hôm nay tiết lộ, Nội các An ninh nước này mới đây đã phê duyệt việc thiết lập 34 khu định cư mới ở khu Bờ Tây.

Iran cho rằng đàm phán với Mỹ là “phi lý” khi Israel gia tăng tấn công Lebanon
VOV.VN - Iran cho rằng việc tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm đạt thỏa thuận hòa bình lâu dài với Mỹ là “phi lý”, trong bối cảnh Israel gia tăng các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Lebanon.

