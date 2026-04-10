  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump đề nghị Israel "hạ nhiệt" tại Lebanon, Iran cảnh báo thời gian đang cạn dần

Thứ Sáu, 05:48, 10/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã đề nghị Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu duy trì các hoạt động quân sự tại Lebanon "ở mức độ thấp hơn", trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và Washington đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán chấm dứt xung đột với Iran.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với NBC News ngày 9/4, ông Trump cho biết: “Tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Israel và ông ấy sẽ hạ nhiệt. Tôi nghĩ chúng ta cần giữ mọi thứ ở mức độ thấp hơn một chút”. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, phía Israel đang “giảm cường độ” các hoạt động tại Lebanon.

Ong trump de nghi israel ha nhiet tai lebanon, iran canh bao thoi gian dang can dan hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo CNN, trước đó trong ngày, Tổng thống Mỹ đã đề nghị ông Netanyahu thu hẹp các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon, đồng thời tham gia đàm phán với chính phủ Lebanon về việc giải giáp lực lượng Hezbollah trong cuộc điện đàm hôm 8/4.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh một phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu đang chuẩn bị tới Pakistan để tham gia các cuộc đàm phán ngày 10/4 nhằm chấm dứt chiến sự. Hiện Iran vẫn bất đồng với Mỹ và Israel về việc liệu lệnh ngừng bắn có áp dụng đối với các chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào lực lượng được Iran hậu thuẫn ở khu vực biên giới phía Bắc hay không. Bất chấp những khác biệt này, ông Trump nói với NBC rằng ông “rất lạc quan” về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình sau các cuộc đàm phán cuối tuần tại Islamabad, cho rằng giới lãnh đạo Iran tỏ ra sẵn sàng hướng tới hòa bình trong các cuộc trao đổi kín.

“Họ (Iran - ND) hợp tác hơn nhiều. Họ đang đồng ý với tất cả những điều mà họ cần phải đồng ý. Hãy nhớ rằng họ đã bị đánh bại. Họ không còn quân đội", ông Trump nói.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, ngày 9/4 cảnh báo rằng “thời gian đang cạn dần”, đồng thời khẳng định Lebanon là “một phần không thể tách rời của thỏa thuận ngừng bắn”.

Trước đó, Mỹ và Iran đã nhất trí một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, nhằm chấm dứt hơn một tháng giao tranh leo thang và ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng. Tuy nhiên, Mỹ, Israel và Iran vẫn chưa đạt được đồng thuận về các điều khoản cụ thể của thỏa thuận, sau khi một cuộc tấn công quy mô lớn của Israel tại Lebanon diễn ra khiến Tehran cáo buộc lệnh ngừng bắn đã bị vi phạm.

“Lebanon và toàn bộ Trục Kháng chiến, với tư cách là các đồng minh của Iran, là một phần không thể tách rời của thỏa thuận ngừng bắn", ông Ghalibaf viết trên nền tảng X. Ông không giải thích thêm về cảnh báo “thời gian đang cạn dần", song nội dung còn lại nhấn mạnh việc cần công nhận Lebanon là một phần của thỏa thuận.

Chủ tịch Quốc hội Iran đồng thời cảnh báo các hành vi vi phạm ngừng bắn sẽ phải trả “cái giá rõ ràng và đối mặt với phản ứng mạnh mẽ", đồng thời kêu gọi “dập tắt ngọn lửa ngay lập tức”.

Các quan chức Iran nhiều lần khẳng định Lebanon nằm trong phạm vi của thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cáo buộc Israel đang tìm cách phá hoại thỏa thuận này trong bối cảnh các cuộc không kích vẫn tiếp diễn trên lãnh thổ Lebanon. Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 8/4 tuyên bố rằng “Lebanon không phải là một phần của thỏa thuận ngừng bắn”.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Iran cảnh báo ông Trump hạ nhiệt tại Lebanon thỏa thuận ngừng bắn cuộc chiến Iran tình hình Iran
Nóng thế giới ngày 10/4: Ông Trump cảnh báo đòn "mạnh chưa từng có" nhằm vào Iran
Nóng thế giới ngày 10/4: Ông Trump cảnh báo đòn "mạnh chưa từng có" nhằm vào Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran tái phong tỏa eo biển Hormuz, cáo buộc Mỹ vi phạm điều kiện ngừng bắn. Israel oanh tạc dữ dội tại Lebanon khiến hơn 200 người thiệt mạng. Ông Trump cảnh báo tung đòn "mạnh chưa từng có" nếu đàm phán với Iran thất bại...

Nóng thế giới ngày 10/4: Ông Trump cảnh báo đòn "mạnh chưa từng có" nhằm vào Iran

Nóng thế giới ngày 10/4: Ông Trump cảnh báo đòn "mạnh chưa từng có" nhằm vào Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran tái phong tỏa eo biển Hormuz, cáo buộc Mỹ vi phạm điều kiện ngừng bắn. Israel oanh tạc dữ dội tại Lebanon khiến hơn 200 người thiệt mạng. Ông Trump cảnh báo tung đòn "mạnh chưa từng có" nếu đàm phán với Iran thất bại...

Ông Trump cảnh báo Iran không được thu phí với tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz
Ông Trump cảnh báo Iran không được thu phí với tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào lãnh đạo Iran, sau khi xuất hiện thông tin nước này đang cân nhắc áp phí đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Ông Trump cảnh báo Iran không được thu phí với tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz

Ông Trump cảnh báo Iran không được thu phí với tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào lãnh đạo Iran, sau khi xuất hiện thông tin nước này đang cân nhắc áp phí đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Ông Trump lạc quan về thỏa thuận hòa bình với Iran trước đàm phán
Ông Trump lạc quan về thỏa thuận hòa bình với Iran trước đàm phán

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/4 cho biết ông “rất lạc quan” về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình với Iran, trong bối cảnh phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu chuẩn bị tới Pakistan để tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 6 tuần.

Ông Trump lạc quan về thỏa thuận hòa bình với Iran trước đàm phán

Ông Trump lạc quan về thỏa thuận hòa bình với Iran trước đàm phán

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/4 cho biết ông “rất lạc quan” về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình với Iran, trong bối cảnh phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu chuẩn bị tới Pakistan để tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 6 tuần.

