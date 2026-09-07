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EU công bố khoản đầu tư 200 triệu euro vào Greenland

Thứ Hai, 23:01, 07/09/2026
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VOV.VN - EU công bố khoản đầu tư 200 triệu euro vào Greenland, đồng thời thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch.

Ngày 7/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố kế hoạch đầu tư 200 triệu euro (khoảng 232 triệu USD) vào Greenland, đồng thời thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch này.

Khoản đầu tư của Liên minh châu Âu (EU) sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như khoáng sản thô thiết yếu, thông tin liên lạc vệ tinh và năng lượng tái tạo.

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Trụ sở Ủy ban châu Âu (EC) ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Khoản đầu tư được công bố nhân chuyến thăm Greenland kéo dài hai ngày của bà Ursula von der Leyen. Đây được xem là động thái thể hiện sự ủng hộ đối với Greenland và Đan Mạch trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn Mỹ kiểm soát hòn đảo này.

Greenland ngày càng có vai trò địa chính trị quan trọng do tình trạng băng tan tại Bắc Cực đang mở ra các tuyến hàng hải mới và tạo điều kiện tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản của khu vực. Điều này khiến Bắc Cực trở thành địa bàn cạnh tranh lợi ích giữa các cường quốc.

Phát biểu khi công bố kế hoạch đầu tư mới vào Greenland, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ giữa Greenland và EU, đồng thời cho rằng châu Âu lựa chọn hiện diện và tham gia tích cực hơn tại Greenland cũng như khu vực Bắc Cực.

EU từ lâu đã hỗ trợ Greenland, chủ yếu thông qua việc chi trả cho quyền đánh bắt cá và hỗ trợ giáo dục. Gói đầu tư mới đánh dấu sự gia tăng đáng kể cả về quy mô tài chính lẫn phạm vi lĩnh vực được hỗ trợ.

Bên cạnh khoản đầu tư 200 triệu euro, Ủy ban châu Âu cũng đề xuất tăng hơn gấp đôi ngân sách dành cho Greenland, từ 225 triệu euro trong ngân sách 7 năm hiện tại lên 530 triệu euro cho giai đoạn 2028–2034.

Thiều Dương/VOV1
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