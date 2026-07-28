EU chuẩn bị cho những yêu cầu bắt buộc về an ninh mạng

Hướng dẫn mới của Ủy ban châu Âu giải thích rõ cách áp dụng Đạo luật về Khả năng phục hồi mạng, xác định những sản phẩm kỹ thuật số thuộc phạm vi điều chỉnh, giải thích thế nào được coi là một sửa đổi đáng kể đối với sản phẩm, thời gian hỗ trợ mà nhà sản xuất phải bảo đảm sau khi sản phẩm ra thị trường, đồng thời hướng dẫn cách thực hiện nghĩa vụ báo cáo sự cố an ninh mạng và đánh giá rủi ro trong suốt vòng đời sản phẩm.

Đặc biệt, tài liệu chú trọng giải đáp các thắc mắc thường gặp của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ. EC cho rằng, nhóm doanh nghiệp này thường gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận và thực thi các quy định phức tạp, do đó, hướng dẫn cung cấp nhiều ví dụ thực tiễn cùng các trường hợp sử dụng cụ thể nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp có thể tuân thủ hiệu quả mà không phải đối mặt với nhiều chi phí hoặc thủ tục hành chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Bà Henna Virkkunen, Phó Chủ tịch điều hành EC phụ trách Chủ quyền công nghệ, an ninh và dân chủ nhấn mạnh, hướng dẫn mới là một phần quan trọng trong chương trình đơn giản hóa của EC, giúp doanh nghiệp đáp ứng các nghĩa vụ theo Đạo luật về Khả năng phục hồi mạng một cách kịp thời. Theo bà, một châu Âu an toàn trên không gian mạng và một châu Âu thân thiện với doanh nghiệp là hai mục tiêu luôn gắn liền và bổ trợ lẫn nhau. Hướng dẫn được công bố sẽ góp phần đảm bảo các sản phẩm lưu hành trên thị trường châu Âu được bảo vệ tốt hơn trước các mối đe dọa mạng, đồng thời tránh tạo ra gánh nặng không cần thiết cũng như sự không chắc chắn về mặt pháp lý cho các công ty.

Đạo luật về Khả năng phục hồi mạng có hiệu lực từ tháng 12/2024, đặt ra các yêu cầu an ninh mạng bắt buộc đối với toàn bộ vòng đời của các sản phẩm kỹ thuật số. Đáng chú ý, các nghĩa vụ báo cáo sự cố an ninh mạng sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 11/9/2026 và hạn chót tuân thủ đầy đủ là tháng 12/2027.

Theo giới phân tích, việc EC công bố hướng dẫn mới sẽ giúp doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm châu Âu trên thị trường toàn cầu. Bên cạnh đó, việc áp dụng nhanh chóng và chính xác các quy định sẽ giúp châu Âu ứng phó hiệu quả với những thách thức từ công nghệ, nhất là các mối đe dọa mới do trí tuệ nhân tạo tạo ra.