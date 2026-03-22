Slovakia cân nhắc cùng Hungary chặn khoản vay 90 tỷ euro của EU cho Ukraine

Chủ Nhật, 08:48, 22/03/2026
VOV.VN - Thủ tướng Slovakia Robert Fico để ngỏ khả năng cùng Hungary chặn khoản vay 90 tỷ euro của EU cho Ukraine.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 21/3 cho biết nước này có thể cân nhắc ngăn chặn khoản vay trị giá 90 tỷ euro của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine trong tương lai, đồng thời bảo vệ lập trường phản đối của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đối với kế hoạch này.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: Reuters

Khoản vay mang tên “Hỗ trợ Ukraine”, được thông qua sơ bộ vào tháng 12/2025, dự kiến đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu tài chính của Ukraine trong giai đoạn 2026–2027. Trong đó, 30 tỷ euro được phân bổ cho hỗ trợ ngân sách và 60 tỷ euro dành cho nhu cầu quân sự.

Tranh cãi nảy sinh trong bối cảnh Hungary và Slovakia cáo buộc Kiev chậm trễ trong việc sửa chữa tuyến đường ống dẫn dầu Druzhba, sau khi tuyến này bị hư hại do một cuộc tấn công vào cuối tháng 1/2026.

Đường ống Druzhba, một trong những mạng lưới vận chuyển dầu lớn nhất thế giới với công suất khoảng 2 triệu thùng/ngày, vẫn là tuyến cung cấp năng lượng quan trọng đối với Hungary và Slovakia.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông Fico cho rằng việc gián đoạn nguồn cung dầu Nga qua đường ống Druzhba mang động cơ chính trị và gây tổn hại tới an ninh năng lượng của châu Âu.

Nhà lãnh đạo Slovakia cho biết có khả năng nước này sẽ tham gia cùng Hungary để ngăn chặn khoản vay nói trên, dù chưa nêu rõ điều kiện cụ thể để đưa ra quyết định. Ông cũng cho rằng nguồn dầu từ Nga sẽ “tăng cường an ninh năng lượng” cho châu Âu.

Liên quan đến việc từ chối tới Ukraine để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Fico cho biết ông không phải là “người liều lĩnh”.

Slovakia là quốc gia không giáp biển và có chung đường biên giới với Ukraine. Cùng với Hungary, nước này từ lâu phụ thuộc vào nguồn dầu và khí đốt từ Nga.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Slovakia Hungary EU Ukraine Robert Fico Viktor Orban Druzhba năng lượng châu Âu chính trị quốc tế
Hungary đe dọa tiếp tục gây sức ép buộc Ukraine khôi phục đường ống Druzhba
VOV.VN - Ngày 20/3, Thủ tướng Viktor Orbán tuyên bố, Hungary sẵn sàng sử dụng thêm các biện pháp khác để gây sức ép buộc Ukraine khôi phục ngay lập tức đường ống dẫn dầu Druzhba.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 21/3
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 21/3/2026.

Hungary kiên quyết chặn gói vay 90 tỷ euro, Ukraine đối mặt khủng hoảng tài chính
VOV.VN - Ukraine đang tiến gần tới bờ vực khủng hoảng tài chính nghiêm trọng khi Hungary tiếp tục phản đối gói hỗ trợ 90 tỷ euro của Liên minh châu Âu, khiến nỗ lực duy trì ngân sách và chiến dịch quân sự của Kiev đứng trước nguy cơ đứt gãy ngay trong những tháng tới.

