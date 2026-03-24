EU kêu gọi tích trữ nhiên liệu để giảm thiểu ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông

Truyền thông châu Âu đưa tin, trong một bức thư gửi các Bộ trưởng Năng lượng EU, Ủy viên phụ trách Năng lượng và Nhà ở - ông Dan Jorgensen, nhấn mạnh an ninh năng lượng của EU hiện vẫn được đảm bảo nhờ các biện pháp hạn chế sự phụ thuộc vào nhập khẩu bao gồm cả các chuyến hàng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đi qua eo biển Hormuz trước khi xung đột leo thang. Tuy nhiên, ông cho biết, các quốc gia cần triển khai đẩy nhanh các nỗ lực đa dạng hóa và các biện pháp kịp thời để đảm bảo mức dự trữ khí đốt đầy đủ trước mùa đông tới.

Ông Dan Jorgensen - Ủy viên phụ trách Năng lượng và Nhà ở, Ủy ban châu Âu. Nguồn: Reuters

Ông cũng lưu ý rằng quy định về lưu trữ khí đốt của EU cung cấp cho các quốc gia thành viên sự linh hoạt hơn để đáp ứng các mục tiêu lấp đầy kho chứa nhiên liệu, bao gồm cả các lựa chọn điều chỉnh mục tiêu hoặc kéo dài thời gian lấp đầy tùy theo những điều kiện cụ thể. Ông chia sẻ những điều khoản này có thể giúp giảm nhu cầu khí đốt trong thời kỳ nguồn cung hạn chế và giảm áp lực tăng giá khí đốt ở châu Âu, từ đó bảo vệ người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

Các quốc gia thành viên EU được kêu gọi bắt đầu dự trữ khí đốt càng sớm càng tốt để tăng cường khả năng phục hồi của khối trước mùa đông. Trước đó, nhiều quốc gia châu Âu buộc phải lên các phương án như cắt giảm thuế, áp giá trần cũng như số lượng cung cấp để ngăn chặn cuộc khủng hoảng năng lượng diễn ra trên toàn khu vực do ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Trung Đông.