EU kêu gọi tích trữ nhiên liệu để giảm thiểu ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông

Thứ Ba, 06:37, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 23/3, Ủy ban châu Âu đã kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu triển khai các biện pháp để ứng phó cho mùa đông sắp tới, trong bối cảnh thị trường năng lượng đang biến động phức tạp do cuộc xung đột ở Trung Đông gây ra.

Truyền thông châu Âu đưa tin, trong một bức thư gửi các Bộ trưởng Năng lượng EU, Ủy viên phụ trách Năng lượng và Nhà ở - ông Dan Jorgensen, nhấn mạnh an ninh năng lượng của EU hiện vẫn được đảm bảo nhờ các biện pháp hạn chế sự phụ thuộc vào nhập khẩu bao gồm cả các chuyến hàng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đi qua eo biển Hormuz trước khi xung đột leo thang. Tuy nhiên, ông cho biết, các quốc gia cần triển khai đẩy nhanh các nỗ lực đa dạng hóa và các biện pháp kịp thời để đảm bảo mức dự trữ khí đốt đầy đủ trước mùa đông tới.

eu keu goi tich tru nhien lieu de giam thieu anh huong tu xung dot trung Dong hinh anh 1
Ông Dan Jorgensen - Ủy viên phụ trách Năng lượng và Nhà ở, Ủy ban châu Âu. Nguồn: Reuters

Ông cũng lưu ý rằng quy định về lưu trữ khí đốt của EU cung cấp cho các quốc gia thành viên sự linh hoạt hơn để đáp ứng các mục tiêu lấp đầy kho chứa nhiên liệu, bao gồm cả các lựa chọn điều chỉnh mục tiêu hoặc kéo dài thời gian lấp đầy tùy theo những điều kiện cụ thể. Ông chia sẻ những điều khoản này có thể giúp giảm nhu cầu khí đốt trong thời kỳ nguồn cung hạn chế và giảm áp lực tăng giá khí đốt ở châu Âu, từ đó bảo vệ người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

Các quốc gia thành viên EU  được kêu gọi bắt đầu dự trữ khí đốt càng sớm càng tốt để tăng cường khả năng phục hồi của khối trước mùa đông. Trước đó, nhiều quốc gia châu Âu buộc phải lên các phương án như cắt giảm thuế, áp giá trần cũng như số lượng cung cấp để ngăn chặn cuộc khủng hoảng năng lượng diễn ra trên toàn khu vực do ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Trung Đông.

Hải Đăng/VOV-Praha
Thái Lan triển khai ứng dụng tra cứu nguồn cung nhiên liệu theo thời gian thực
VOV.VN - Trước áp lực từ biến động nguồn cung năng lượng toàn cầu do xung đột Trung Đông, Thái Lan đang tăng tốc triển khai các giải pháp số nhằm minh bạch thông tin và ổn định thị trường nhiên liệu trong nước.

Philippines chấp nhận sử dụng nhiên liệu kém tiêu chuẩn hơn để đảm bảo nguồn cung
VOV.VN - Philippines đã cho phép sử dụng tạm thời và có giới hạn một loại nhiên liệu rẻ hơn nhưng gây ô nhiễm hơn để đảm bảo nguồn cung, trong bối cảnh nước này đang tìm cách đối phó với tác động của cuộc khủng hoảng Trung Đông.

Sri Lanka tăng giá nhiên liệu thêm 25%
VOV.VN - Hôm nay (22/3), Sri Lanka đã tăng giá nhiên liệu thêm 25% trong bối cảnh nguồn cung cho nước này bị gián đoạn do tình hình căng thẳng ở Trung Đông.

