Ngoại trưởng Ukraine: Vụ tấn công tàu Iran ở biển Caspi là ngoài ý muốn

Trong cuộc trao đổi, ông Sybiha kêu gọi Iran tránh làm leo thang căng thẳng và chấm dứt mọi sự hỗ trợ dành cho Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. Ảnh: Reuters

"Tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải kiềm chế mọi hành động có thể làm leo thang căng thẳng, đồng thời chấm dứt mọi sự hỗ trợ cho cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine", ông Sybiha viết trên mạng xã hội X sau cuộc điện đàm.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araqchi xác nhận đã trao đổi với người đồng cấp Ukraine và cho biết ông Sybiha khẳng định vụ tấn công nhằm vào tàu Iran là ngoài ý muốn, đồng thời nhấn mạnh Kiev không có chủ đích làm gia tăng căng thẳng với Tehran.

"Iran cũng không mong muốn leo thang căng thẳng, nhưng đã khẳng định rõ rằng sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào công dân hoặc lợi ích của chúng tôi. Họ phải bồi thường cho những thiệt hại gây ra", ông Araqchi viết trên X.

Trước đó, ngày 26/7, ông Araqchi tuyên bố vụ UAV của Ukraine tấn công một tàu thương mại Iran trên Biển Caspi khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương "không thể không bị đáp trả". Ông Sybiha khẳng định các hoạt động quân sự của Ukraine chỉ nhằm bảo vệ đất nước và không bao giờ có chủ đích nhắm vào tàu thuyền hoặc dân thường.

Trong hơn bốn năm xung đột với Nga, Ukraine liên tục phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng UAV do Iran thiết kế mà Moscow sử dụng. Trong thời gian đó, Kiev đã phát triển nhiều công nghệ để đối phó với các mối đe dọa từ UAV, đồng thời đề nghị chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các quốc gia Trung Đông đang hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà Ukraine cho là có liên quan đến Tehran trong năm nay.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cho biết ông cũng đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine. "Chúng tôi đã thảo luận về những thách thức mà hai quốc gia đang phải đối mặt, trong đó có mối đe dọa từ Iran", ông Saar viết trên X, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa Israel và Ukraine.