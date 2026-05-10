  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
EU kêu gọi mở hành lang nhân đạo khẩn cấp tại Nam Lebanon

Chủ Nhật, 11:08, 10/05/2026
VOV.VN - Ngày 9/5, trong khuôn khổ chuyến thăm tới Thủ đô Beirut, bà Hadja Lahbib, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách xử lý khủng hoảng nhân đạo, đã lên tiếng yêu cầu các bên đảm bảo khả năng tiếp cận cứu trợ tại khu vực miền Nam Lebanon.

Tại buổi họp báo ở Beirut, Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách xử lý khủng hoảng nhân đạo, Hadja Lahbib nhấn mạnh hàng viện trợ đã sẵn sàng nhưng vẫn không thể đến được với những người đang cần nhất. Theo bà Lahbib, việc bảo đảm hành lang tiếp cận cứu trợ tại miền Nam Lebanon hiện là yêu cầu cấp bách.

Đại diện EU cho biết khu vực phía Nam sông Litani đang bị hạn chế tiếp cận nghiêm trọng do các lệnh sơ tán và các hoạt động quân sự của Israel. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến 55 ngôi làng nằm dưới “đường kẻ vàng”, ranh giới vùng an toàn do phía Israel thiết lập.

Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách xử lý khủng hoảng nhân đạo, Hadja Lahbib chỉ ra rằng các cơ sở hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là các cây cầu bắc qua sông Litani, đã bị phá hủy. Ảnh: Reuters

Bà Lahbib cũng chỉ ra rằng các cơ sở hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là các cây cầu bắc qua sông Litani, đã bị phá hủy. Điều này khiến các chuyến xe cứu trợ phải đi đường vòng xa hơn, buộc người dân phải chờ đợi nhiều ngày trước khi nhận được hỗ trợ.

Kể từ khi xung đột bùng phát ngày 2/3, EU đã công bố gói viện trợ nhân đạo trị giá khoảng 100 triệu euro dành cho Lebanon nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Theo số liệu chính thức mới nhất, các chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon đã khiến 2.750 người thiệt mạng và hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Trước việc bệnh viện, xe cứu thương và cả phóng viên bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ, bà Lahbib khẳng định không có gì có thể biện minh cho những hành động này và nhấn mạnh rằng luật nhân đạo quốc tế phải được thực thi.

Hơn một nửa dân số Lebanon phụ thuộc vào viện trợ

VOV.VN - Ngày 8/5, một quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết, hơn một nửa dân số Lebanon phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo, trong khi giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn, bất chấp lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Mỹ thúc đẩy Israel và Lebanon hướng tới thoả thuận hoà bình lâu dài

VOV.VN - Mỹ đang thúc đẩy Israel và Lebanon hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài, trong bối cảnh hai nước chuẩn bị tiến hành vòng đàm phán thứ ba tại Washington vào giữa tháng này dù xung đột tại khu vực vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. 

Thỏa thuận Israel - Lebanon chưa thể mang lại hòa bình thực sự?

VOV.VN - Ông Firas Maksad, giám đốc điều hành khu vực Trung Đông của Eurasia Group, nhận định rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Lebanon và Israel chỉ là "thỏa thuận ngừng bắn trên danh nghĩa".

16 người thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel tại Lebanon

VOV.VN - Israel đã không kích trên khắp miền Nam Lebanon trong hôm qua (7/5), khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel trên khắp đất nước trong 2 ngày qua lên ít nhất 16 người.

