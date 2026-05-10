EU kêu gọi mở hành lang nhân đạo khẩn cấp tại Nam Lebanon

Tại buổi họp báo ở Beirut, Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách xử lý khủng hoảng nhân đạo, Hadja Lahbib nhấn mạnh hàng viện trợ đã sẵn sàng nhưng vẫn không thể đến được với những người đang cần nhất. Theo bà Lahbib, việc bảo đảm hành lang tiếp cận cứu trợ tại miền Nam Lebanon hiện là yêu cầu cấp bách.

Đại diện EU cho biết khu vực phía Nam sông Litani đang bị hạn chế tiếp cận nghiêm trọng do các lệnh sơ tán và các hoạt động quân sự của Israel. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến 55 ngôi làng nằm dưới “đường kẻ vàng”, ranh giới vùng an toàn do phía Israel thiết lập.

Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách xử lý khủng hoảng nhân đạo, Hadja Lahbib chỉ ra rằng các cơ sở hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là các cây cầu bắc qua sông Litani, đã bị phá hủy. Ảnh: Reuters

Bà Lahbib cũng chỉ ra rằng các cơ sở hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là các cây cầu bắc qua sông Litani, đã bị phá hủy. Điều này khiến các chuyến xe cứu trợ phải đi đường vòng xa hơn, buộc người dân phải chờ đợi nhiều ngày trước khi nhận được hỗ trợ.

Kể từ khi xung đột bùng phát ngày 2/3, EU đã công bố gói viện trợ nhân đạo trị giá khoảng 100 triệu euro dành cho Lebanon nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Theo số liệu chính thức mới nhất, các chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon đã khiến 2.750 người thiệt mạng và hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Trước việc bệnh viện, xe cứu thương và cả phóng viên bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ, bà Lahbib khẳng định không có gì có thể biện minh cho những hành động này và nhấn mạnh rằng luật nhân đạo quốc tế phải được thực thi.