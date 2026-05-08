  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ thúc đẩy Israel và Lebanon hướng tới thoả thuận hoà bình lâu dài

Thứ Sáu, 07:32, 08/05/2026
VOV.VN - Mỹ đang thúc đẩy Israel và Lebanon hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài, trong bối cảnh hai nước chuẩn bị tiến hành vòng đàm phán thứ ba tại Washington vào giữa tháng này dù xung đột tại khu vực vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. 

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/5 cho biết đại diện Israel và Lebanon sẽ tham gia các cuộc đàm phán tại Washington trong hai ngày 14 và 15/5 tuy nhiên không tiết lộ thành phần tham dự. Song cho biết các cuộc thảo luận nằm trong nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình bền vững giữa hai nước láng giềng Trung Đông.

Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Israel tiến hành cuộc không kích đầu tiên nhằm vào thủ đô Beirut kể từ khi hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn mong manh hồi giữa tháng 4. Lệnh ngừng bắn được thiết lập sau khi phía Mỹ triệu tập đại sứ Israel và Lebanon tham gia các cuộc tiếp xúc trực tiếp hiếm hoi nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực biên giới.

my thuc day israel va lebanon huong toi thoa thuan hoa binh lau dai hinh anh 1
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 cho rằng hòa bình giữa Israel và Lebanon là điều có thể đạt được, song nhấn mạnh điều kiện quan trọng là phía Lebanon phải đủ khả năng kiểm soát và đối phó với lực lượng Hezbollah. Theo ông Rubio, việc Hezbollahtiếp tục duy trì sức mạnh quân sự độc lập là trở ngại lớn đối với tiến trình ổn định lâu dài tại Lebanon và khu vực.

Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah thang mạnh từ đầu tháng 3 sau khi lực lượng này mở các đợt tấn công nhằm ủng hộ Iran trong cuộc xung đột với Israel và Mỹ. Israel sau đó mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah tại miền Nam Li-băng và nhiều khu vực khác, trong đó có các cuộc không kích gần thủ đô Beirut.

Hezbollah và Iran coi việc Israel chấm dứt các cuộc không kích tại Lebanon là một trong những điều kiện quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington liên quan tới việc hạ nhiệt xung đột khu vực.

Quang Trung/VOV-Washington
16 người thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel tại Lebanon
16 người thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel tại Lebanon

VOV.VN - Israel đã không kích trên khắp miền Nam Lebanon trong hôm qua (7/5), khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel trên khắp đất nước trong 2 ngày qua lên ít nhất 16 người.

Thủ tướng Lebanon: Còn quá sớm để nói về bất kỳ cuộc gặp cấp cao nào với Israel
Thủ tướng Lebanon: Còn quá sớm để nói về bất kỳ cuộc gặp cấp cao nào với Israel

VOV.VN - Thủ tướng Lebanon hôm qua (6/5) cho biết còn quá sớm để nói về bất kỳ cuộc gặp cấp cao nào giữa Lebanon và Israel, khẳng định việc củng cố lệnh ngừng bắn sẽ là cơ sở cho bất kỳ vòng đàm phán mới nào giữa các phái viên của hai nước.

Hezbollah kêu gọi Lebanon tuyên bố Đại sứ Mỹ là người không được hoan nghênh
Hezbollah kêu gọi Lebanon tuyên bố Đại sứ Mỹ là người không được hoan nghênh

VOV.VN - Hezbollah hôm qua (4/5) đã kêu gọi chính quyền Lebanon tuyên bố Đại sứ Mỹ tại nước này là người không được hoan nghênh, sau khi vị đại sứ này cho rằng những người xúc phạm một lãnh đạo Cơ đốc giáo cấp cao tại Lebanon, nên rời khỏi đất nước.

