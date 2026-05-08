Mỹ thúc đẩy Israel và Lebanon hướng tới thoả thuận hoà bình lâu dài

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/5 cho biết đại diện Israel và Lebanon sẽ tham gia các cuộc đàm phán tại Washington trong hai ngày 14 và 15/5 tuy nhiên không tiết lộ thành phần tham dự. Song cho biết các cuộc thảo luận nằm trong nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình bền vững giữa hai nước láng giềng Trung Đông.

Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Israel tiến hành cuộc không kích đầu tiên nhằm vào thủ đô Beirut kể từ khi hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn mong manh hồi giữa tháng 4. Lệnh ngừng bắn được thiết lập sau khi phía Mỹ triệu tập đại sứ Israel và Lebanon tham gia các cuộc tiếp xúc trực tiếp hiếm hoi nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực biên giới.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 cho rằng hòa bình giữa Israel và Lebanon là điều có thể đạt được, song nhấn mạnh điều kiện quan trọng là phía Lebanon phải đủ khả năng kiểm soát và đối phó với lực lượng Hezbollah. Theo ông Rubio, việc Hezbollahtiếp tục duy trì sức mạnh quân sự độc lập là trở ngại lớn đối với tiến trình ổn định lâu dài tại Lebanon và khu vực.

Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah thang mạnh từ đầu tháng 3 sau khi lực lượng này mở các đợt tấn công nhằm ủng hộ Iran trong cuộc xung đột với Israel và Mỹ. Israel sau đó mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah tại miền Nam Li-băng và nhiều khu vực khác, trong đó có các cuộc không kích gần thủ đô Beirut.

Hezbollah và Iran coi việc Israel chấm dứt các cuộc không kích tại Lebanon là một trong những điều kiện quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington liên quan tới việc hạ nhiệt xung đột khu vực.