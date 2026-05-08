Hơn một nửa dân số Lebanon phụ thuộc vào viện trợ

Theo ông Hadja Lahbib, người đứng đầu cơ quan quản lý khủng hoảng của EU, hơn 3 triệu người, tức là hơn một nửa dân số ở Lebanon, đang phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo để sinh tồn.

Ông Hadja Lahbib cho biết, kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 2/3, EU đã cung cấp 100 triệu Euro viện trợ và gửi 6 máy bay chở hàng viện trợ nhân đạo đến Lebanon, chiếc thứ 7 dự kiến ​​sẽ đến vào ngày mai (9/5).

Vào tháng 3/2026, Liên Hợp Quốc đã phát động lời kêu gọi khẩn cấp viện trợ nhân đạo trị giá 308 triệu USD cho Lebanon và hiện đã quyên góp được 126 triệu USD.

Một lô hàng viện trợ được chuyển đến Lebanon. Ảnh: Reuters.

Trên thực địa, các cuộc tấn công của Israel trong hôm nay tại miền Nam Lebanon đã khiến 1 nhân viên cứu hộ thiệt mạng. Đây là nhân viên cứu hộ thứ 2 bị thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel trong 2 ngày qua.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 6/5 cho biết, đã xảy ra 152 vụ tấn công vào các cơ sở y tế tại Lebanon, khiến 103 người thiệt mạng và 241 người khác bị thương kể từ ngày 2/3.

Cũng trong hôm nay, quân đội Israel tuyên bố đã đánh chặn 1 tên lửa của Hezbollah phóng vào lãnh thổ nước này, một số tên lửa khác rơi vào khu vực trống và không có thương vong xảy ra.