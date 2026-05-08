Hơn một nửa dân số Lebanon phụ thuộc vào viện trợ

Thứ Sáu, 22:56, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/5, một quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết, hơn một nửa dân số Lebanon phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo, trong khi giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn, bất chấp lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực.

Theo ông Hadja Lahbib, người đứng đầu cơ quan quản lý khủng hoảng của EU, hơn 3 triệu người, tức là hơn một nửa dân số ở Lebanon, đang phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo để sinh tồn.

Ông Hadja Lahbib cho biết, kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 2/3, EU đã cung cấp 100 triệu Euro viện trợ và gửi 6 máy bay chở hàng viện trợ nhân đạo đến Lebanon, chiếc thứ 7 dự kiến ​​sẽ đến vào ngày mai (9/5).

Vào tháng 3/2026, Liên Hợp Quốc đã phát động lời kêu gọi khẩn cấp viện trợ nhân đạo trị giá 308 triệu USD cho Lebanon và hiện đã quyên góp được 126 triệu USD.

hon mot nua dan so lebanon phu thuoc vao vien tro hinh anh 1
Một lô hàng viện trợ được chuyển đến Lebanon. Ảnh: Reuters.

Trên thực địa, các cuộc tấn công của Israel trong hôm nay tại miền Nam Lebanon đã khiến 1 nhân viên cứu hộ thiệt mạng. Đây là nhân viên cứu hộ thứ 2 bị thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel trong 2 ngày qua.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 6/5 cho biết, đã xảy ra 152 vụ tấn công vào các cơ sở y tế tại Lebanon, khiến 103 người thiệt mạng và 241 người khác bị thương kể từ ngày 2/3.

Cũng trong hôm nay, quân đội Israel tuyên bố đã đánh chặn 1 tên lửa của Hezbollah phóng vào lãnh thổ nước này, một số tên lửa khác rơi vào khu vực trống và không có thương vong xảy ra.

 

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Lebanon khủng hoảng nhân đạo viện trợ nhân đạo Lebanon xung đột Israel Hezbollah giao tranh Trung Đông EU viện trợ Lebanon
Tin liên quan

16 người thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel tại Lebanon

VOV.VN - Israel đã không kích trên khắp miền Nam Lebanon trong hôm qua (7/5), khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel trên khắp đất nước trong 2 ngày qua lên ít nhất 16 người.

VOV.VN - Israel đã không kích trên khắp miền Nam Lebanon trong hôm qua (7/5), khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel trên khắp đất nước trong 2 ngày qua lên ít nhất 16 người.

Thủ tướng Lebanon: Còn quá sớm để nói về bất kỳ cuộc gặp cấp cao nào với Israel

VOV.VN - Thủ tướng Lebanon hôm qua (6/5) cho biết còn quá sớm để nói về bất kỳ cuộc gặp cấp cao nào giữa Lebanon và Israel, khẳng định việc củng cố lệnh ngừng bắn sẽ là cơ sở cho bất kỳ vòng đàm phán mới nào giữa các phái viên của hai nước.

VOV.VN - Thủ tướng Lebanon hôm qua (6/5) cho biết còn quá sớm để nói về bất kỳ cuộc gặp cấp cao nào giữa Lebanon và Israel, khẳng định việc củng cố lệnh ngừng bắn sẽ là cơ sở cho bất kỳ vòng đàm phán mới nào giữa các phái viên của hai nước.

Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại Lebanon sau cảnh báo sơ tán

VOV.VN - Quân đội Israel hôm nay 6/5 tiếp tục các cuộc tấn công tại Lebanon bất chấp lệnh ngừng bắn với nước láng giềng nhằm chấm dứt giao tranh với lực lượng Hezbollah.

VOV.VN - Quân đội Israel hôm nay 6/5 tiếp tục các cuộc tấn công tại Lebanon bất chấp lệnh ngừng bắn với nước láng giềng nhằm chấm dứt giao tranh với lực lượng Hezbollah.

