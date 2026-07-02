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Nga tuyên bố đáp trả mạnh, không làm ngơ trước leo thang quân sự tại châu Âu

Thứ Năm, 19:46, 02/07/2026
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VOV.VN - Hôm nay (2/7), Nga khẳng định sẽ triển khai các biện pháp bổ sung nhằm bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do xu hướng quân sự hóa tại châu Âu; đồng thời cho biết đã tiến hành các đòn tấn công trả đũa nhằm vào hạ tầng quân sự then chốt của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga sáng 2/7 cho biết, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành các đòn tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng của Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng và Nhiên liệu - Năng lượng tại Kiev và khu vực lân cận.

nga tuyen bo dap tra manh, khong lam ngo truoc leo thang quan su tai chau Au hinh anh 1
Một mảnh vỡ của động cơ máy bay không người lái- Ảnh: Ria Novisti

Các mục tiêu bị đánh trúng là những cơ sở có vai trò trực tiếp đối với năng lực tác chiến của quân đội Ukraine, bao gồm cơ sở nghiên cứu - sản xuất hệ thống điều khiển tên lửa, doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp máy bay không người lái, nhà máy hiện đại hóa trang bị cho xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, các trung tâm hậu cần, kho nhiên liệu và một số trạm phân phối khí đốt. Các đòn đánh này được cho là đã gây gián đoạn chuỗi sản xuất, hậu cần và bảo đảm kỹ thuật của quân đội Ukraine.

Sáng cùng ngày (2/7), Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, Nga sẽ không làm ngơ trước các động thái leo thang, song vẫn để ngỏ đối thoại trên cơ sở bình đẳng. Nga tiếp tục bày tỏ quan ngại về việc tăng cường hiện diện quân sự và tập trận của NATO tại châu Âu, đồng thời cho rằng điều này làm gia tăng bất ổn khu vực.

Cùng ngày, chính quyền khu vực Zaporizhzhia cho biết quân đội Ukraine đã tấn công các cánh đồng lúa mì và một kho thóc trong khu vực. Thống đốc Evgeny Balitsky cho hay gần khu định cư Zapovitne và làng Yasna Polyana, các cánh đồng ngũ cốc bị tấn công khiến lúa mì bốc cháy, song đám cháy đã được dập tắt. Tại Melitopol, 1 kho chứa ngũ cốc và bãi đỗ xe cũng bị tập kích, làm hư hỏng 2 xe tải và 6 xe con. Rất may là không có thương vong.

       

Thu Hà/VOV-Moscow
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