EU lên án Israel vì ngăn cản lãnh đạo Công giáo vào Mộ Thánh

Hôm 29/3, cảnh sát Israel đã thiết lập các rào chắn nghiêm ngặt tại khu vực Thành cổ Jerusalem. Theo đó, Đức Thượng phụ Latin của Jerusalem, Hồng Y Pierbattista Pizzaballa đã bị lực lượng an ninh chặn lại, không cho phép vào bên trong nhà thờ Mộ Thánh, nơi linh thiêng nhất của Kitô giáo tại đây, để chủ sự thánh lễ mở đầu Tuần Thánh.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì "Quyền tự do tín ngưỡng" tại các địa điểm tôn giáo ở Jerusalem. Ảnh: Reuters

Hành động của phía Israel đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ nhiều lãnh đạo châu Âu. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), Kaja Kallas ra tuyên bố lên án đây là một "sự vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo". EU cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì "Quyền tự do tín ngưỡng" tại các địa điểm tôn giáo ở Jerusalem.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đều lên tiếng phản đối. Bà Meloni gọi đây là "một sự xúc phạm không chỉ đối với các tín hữu mà còn đối với mọi cộng đồng tôn trọng tự do tôn giáo". Ngày 30/3, Italy cũng triệu tập đại sứ Israel để yêu cầu giải trình.

Trước sức ép từ dư luận và viễn cảnh một cuộc khủng hoảng ngoại giao, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có động thái "xoa dịu" tình hình. Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo sẽ "điều chỉnh kế hoạch an ninh". Ông Netanyahu sau đó đã ra lệnh cho phép Đức Thượng phụ Latinh và các nhà lãnh đạo tôn giáo khác được quyền tiếp cận Mộ Thánh để cử hành các nghi lễ trong những ngày tiếp theo. Phía Israel giải thích rằng các biện pháp hạn chế ban đầu chỉ nhằm mục đích "đảm bảo an toàn" trong tình hình chiến sự phức tạp, nhưng thừa nhận cần phải tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo quan trọng.

Giới phân tích nhận định việc ngăn cản Đức Thượng phụ tại Jerusalem không chỉ là một sự cố an ninh đơn thuần, mà đã trở thành một phép thử ngoại giao đối với chính phủ của Thủ tướng Netanyahu trong bối cảnh khu vực đang cực kỳ nhạy cảm.

Việc Israel nhanh chóng "hạ nhiệt" sau áp lực từ EU và các cường quốc phương Tây cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì quyền tự do tôn giáo tại Thánh địa. Dù các rào cản đã được nới lỏng, nhưng dư âm của sự việc này chắc chắn sẽ còn khiến cộng đồng châu Âu giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động tôn giáo tại Jerusalem trong suốt Tuần Thánh và lễ Phục sinh sắp tới.