EU lên án Israel vì ngăn cản lãnh đạo Công giáo vào Mộ Thánh

Thứ Hai, 16:02, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/3, nhiều lãnh đạo châu Âu đã mạnh mẽ phản đối và lên án sau khi lực lượng an ninh Israel ngăn cản Đức Thượng phụ Latin của Jerusalem tiến vào Vương cung thánh đường Mộ Thánh để cử hành đại lễ. 

Hôm 29/3, cảnh sát Israel đã thiết lập các rào chắn nghiêm ngặt tại khu vực Thành cổ Jerusalem. Theo đó, Đức Thượng phụ Latin của Jerusalem, Hồng Y Pierbattista Pizzaballa đã bị lực lượng an ninh chặn lại, không cho phép vào bên trong nhà thờ Mộ Thánh, nơi linh thiêng nhất của Kitô giáo tại đây, để chủ sự thánh lễ mở đầu Tuần Thánh.

eu len an israel vi ngan can lanh dao cong giao vao mo thanh hinh anh 1
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì "Quyền tự do tín ngưỡng" tại các địa điểm tôn giáo ở Jerusalem. Ảnh: Reuters

Hành động của phía Israel đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ nhiều lãnh đạo châu Âu. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), Kaja Kallas ra tuyên bố lên án đây là một "sự vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo". EU cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì "Quyền tự do tín ngưỡng" tại các địa điểm tôn giáo ở Jerusalem.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đều lên tiếng phản đối. Bà Meloni gọi đây là "một sự xúc phạm không chỉ đối với các tín hữu mà còn đối với mọi cộng đồng tôn trọng tự do tôn giáo". Ngày 30/3, Italy cũng triệu tập đại sứ Israel để yêu cầu giải trình.

Trước sức ép từ dư luận và viễn cảnh một cuộc khủng hoảng ngoại giao, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có động thái "xoa dịu" tình hình. Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo sẽ "điều chỉnh kế hoạch an ninh". Ông Netanyahu sau đó đã ra lệnh cho phép Đức Thượng phụ Latinh và các nhà lãnh đạo tôn giáo khác được quyền tiếp cận Mộ Thánh để cử hành các nghi lễ trong những ngày tiếp theo. Phía Israel giải thích rằng các biện pháp hạn chế ban đầu chỉ nhằm mục đích "đảm bảo an toàn" trong tình hình chiến sự phức tạp, nhưng thừa nhận cần phải tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo quan trọng.

Giới phân tích nhận định việc ngăn cản Đức Thượng phụ tại Jerusalem không chỉ là một sự cố an ninh đơn thuần, mà đã trở thành một phép thử ngoại giao đối với chính phủ của Thủ tướng Netanyahu trong bối cảnh khu vực đang cực kỳ nhạy cảm.

Việc Israel nhanh chóng "hạ nhiệt" sau áp lực từ EU và các cường quốc phương Tây cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì quyền tự do tôn giáo tại Thánh địa. Dù các rào cản đã được nới lỏng, nhưng dư âm của sự việc này chắc chắn sẽ còn khiến cộng đồng châu Âu giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động tôn giáo tại Jerusalem trong suốt Tuần Thánh và lễ Phục sinh sắp tới.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Tag: EU Israel lãnh đạo Công giáo Mộ Thánh châu Âu Jerusalem
Ủy ban châu Âu tái khẳng định sự ủng hộ tiến trình gia nhập EU của Montenegro
Ủy ban châu Âu tái khẳng định sự ủng hộ tiến trình gia nhập EU của Montenegro

VOV.VN - Ủy ban châu Âu nhắc lại rằng đến nay, Montenegro đã mở tất cả các chương đàm phán gia nhập và đã hoàn tất 14 chương, trong đó sáu chương được hoàn tất vào năm ngoái và hai chương nữa được hoàn tất trong năm nay. Thông cáo cũng nhấn mạnh quốc gia này đang tiến triển đều đặn và nhất quán trong các cuộc đàm phán

Ủy ban châu Âu tái khẳng định sự ủng hộ tiến trình gia nhập EU của Montenegro

Ủy ban châu Âu tái khẳng định sự ủng hộ tiến trình gia nhập EU của Montenegro

VOV.VN - Ủy ban châu Âu nhắc lại rằng đến nay, Montenegro đã mở tất cả các chương đàm phán gia nhập và đã hoàn tất 14 chương, trong đó sáu chương được hoàn tất vào năm ngoái và hai chương nữa được hoàn tất trong năm nay. Thông cáo cũng nhấn mạnh quốc gia này đang tiến triển đều đặn và nhất quán trong các cuộc đàm phán

Ukraine gây sức ép đòi EU ấn định thời điểm kết nạp
Ukraine gây sức ép đòi EU ấn định thời điểm kết nạp

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục thúc giục Liên minh châu Âu (EU) đưa ra mốc thời gian cụ thể cho tiến trình gia nhập, song vẫn vấp phải sự dè dặt và chia rẽ từ chính các đối tác châu Âu.

Ukraine gây sức ép đòi EU ấn định thời điểm kết nạp

Ukraine gây sức ép đòi EU ấn định thời điểm kết nạp

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục thúc giục Liên minh châu Âu (EU) đưa ra mốc thời gian cụ thể cho tiến trình gia nhập, song vẫn vấp phải sự dè dặt và chia rẽ từ chính các đối tác châu Âu.

EU dành 560 triệu euro hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch năng lượng, phát triển kinh tế
EU dành 560 triệu euro hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch năng lượng, phát triển kinh tế

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang triển khai một gói đầu tư trị giá 560 triệu euro để hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh tế.

EU dành 560 triệu euro hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch năng lượng, phát triển kinh tế

EU dành 560 triệu euro hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch năng lượng, phát triển kinh tế

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang triển khai một gói đầu tư trị giá 560 triệu euro để hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh tế.

