Toàn cảnh quốc tế trưa 22/4: Iran hộ tống tàu dầu vượt phong tỏa hải quân Mỹ

Thứ Tư, 14:20, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo tuyên bố của quân đội Iran được Hãng tin Mehr News Agency đăng tải, tàu chở dầu Sili City của nước này đã tiến vào vùng lãnh hải Iran trong đêm sau khi đi qua Biển Arab.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/4 cho rằng Iran thực chất mong muốn eo biển Hormuz được mở lại, song ông cảnh báo việc Washington dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Tehran có thể làm suy giảm triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhận định Iran không muốn đóng cửa eo biển Hormuz vì đây là tuyến vận tải quan trọng giúp nước này thu về khoảng 500 triệu USD mỗi ngày. Theo ông, việc Tehran tuyên bố muốn đóng eo biển chỉ nhằm “giữ thể diện” trong bối cảnh Mỹ đang áp đặt phong tỏa toàn diện.

Mỹ Iran_3.jpg

Đàm phán với Mỹ là phép thử với cấu trúc quyền lực Iran

VOV.VN - Sau các đợt không kích của Mỹ và Israel khiến Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng nhiều nhân vật cấp cao của Iran thiệt mạng, bộ máy lãnh đạo của nước Cộng hòa Hồi giáo này không sụp đổ. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột đang đặt ra một phép thử mới.

Tag: toàn cảnh quốc tế Iran hộ tống tàu dầu phong tỏa hải quân cuộc chiến Iran toàn cảnh quốc tế hôm nay
Ông Trump: Dỡ phong tỏa Hormuz sẽ làm mất cơ hội thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/4 cho rằng Tehran thực chất mong muốn eo biển Hormuz được mở lại, song ông cảnh báo việc Washington dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran có thể làm suy giảm triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/4 cho rằng Tehran thực chất mong muốn eo biển Hormuz được mở lại, song ông cảnh báo việc Washington dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran có thể làm suy giảm triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên.

Toàn cảnh quốc tế sáng 22/4: Mỹ thu tàu Iran, Tehran thề trả đũa

VOV.VN - Trong một tuyên bố công bố ngày 21/4, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án vụ lực lượng Mỹ bắt giữ tàu chở hàng Touska treo cờ Iran và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho con tàu, các thủy thủ, cùng gia đình.

VOV.VN - Trong một tuyên bố công bố ngày 21/4, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án vụ lực lượng Mỹ bắt giữ tàu chở hàng Touska treo cờ Iran và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho con tàu, các thủy thủ, cùng gia đình.

Mỹ hủy chuyến đi Pakistan của ông Vance, chờ đề xuất từ Iran

VOV.VN - Một quan chức Nhà Trắng cho biết, chuyến thăm dự kiến của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tới Islamabad (Pakistan) nhằm dẫn đầu các cuộc đàm phán hòa bình với Iran đã bị hủy, trong bối cảnh triển vọng tiến trình đối thoại vẫn còn nhiều bất định.

VOV.VN - Một quan chức Nhà Trắng cho biết, chuyến thăm dự kiến của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tới Islamabad (Pakistan) nhằm dẫn đầu các cuộc đàm phán hòa bình với Iran đã bị hủy, trong bối cảnh triển vọng tiến trình đối thoại vẫn còn nhiều bất định.

