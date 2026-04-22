Toàn cảnh quốc tế trưa 22/4: Iran hộ tống tàu dầu vượt phong tỏa hải quân Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/4 cho rằng Iran thực chất mong muốn eo biển Hormuz được mở lại, song ông cảnh báo việc Washington dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Tehran có thể làm suy giảm triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhận định Iran không muốn đóng cửa eo biển Hormuz vì đây là tuyến vận tải quan trọng giúp nước này thu về khoảng 500 triệu USD mỗi ngày. Theo ông, việc Tehran tuyên bố muốn đóng eo biển chỉ nhằm “giữ thể diện” trong bối cảnh Mỹ đang áp đặt phong tỏa toàn diện.

