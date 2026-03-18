EU nỗ lực mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba

Thứ Tư, 05:59, 18/03/2026
VOV.VN - Ngày 17/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu - Ursula von der Leyen cho biết, Liên minh châu Âu sẽ giúp Ukraine sửa chữa đường ống dẫn dầu bị hư hỏng, để vận chuyển dầu của Nga đến các quốc gia Đông Âu như Hungary và Slovakia.

Động thái này nhằm giải quyết tranh chấp mà Hungary đã sử dụng để ngăn chặn khoản vay quan trọng trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine và các lệnh trừng phạt mới đối với Nga. Trong một bức thư chung, chủ tịch von der Leyen và người đứng đầu Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã trao đổi với Tổng thống Ukraine Zelensky rằng hy vọng việc nhanh chóng sửa chữa đường ống dẫn dầu sẽ cho phép khối này xử lý kịp thời các gói hỗ trợ tài chính và trừng phạt.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu tuyên bố EU đã đề nghị Ukraine hỗ trợ kỹ thuật và sẽ tài trợ các hoạt động, phía Ukraine đã chấp nhận đề nghị này. Các chuyên gia châu Âu cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ ngay lập tức các hoạt động khôi phục nguồn nhiên liệu từ Nga.

Ảnh minh họa theo: TASS

Trong bối cảnh đó, Hungary và Slovakia, hai quốc gia không có đường bờ biển, đã cáo buộc Ukraine cố tình trì hoãn việc mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba, mà Kiev cho rằng đã bị hư hại do xung đột gây ra. Ban đầu, Ukraine đã phản đối đề nghị sửa chữa đường ống dẫn dầu của EU, tuy nhiên các áp lực từ EU cũng như hai quốc gia thành viên là Hungary và Slovakia đã buộc Ukraine phải nhượng bộ.

Tổng thống Ukraine cũng cam kết sẽ huy động công ty dầu khí quốc doanh của nước này tham gia vào việc sửa chữa với Liên minh châu Âu (EU).

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu bày tỏ sự tin tưởng rằng có tiến triển về khoản vay cho Ukraine trong thời gian tới, có thể là trước hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU. Việc toàn cầu tập trung vào nguồn cung dầu mỏ do xung đột ở Trung Đông đã làm tăng tầm quan trọng của đường ống dẫn dầu này. Thủ tướng Hungary Viktor Orban, một đồng minh thân cận của Nga, đã kêu gọi EU đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với năng lượng Nga để đối phó với tình hình giá cả leo thang.

EU cảnh báo rủi ro toàn cầu từ eo biển Hormuz

EU cảnh báo rủi ro toàn cầu từ eo biển Hormuz

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục nhấn mạnh giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Iran, trong bối cảnh rủi ro gián đoạn tại eo biển Hormuz đe dọa nguồn cung dầu mỏ, gây tác động dây chuyền tới năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: EU mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba đường ống dẫn dầu Druzhba liên minh châu âu nga ukraine
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 18/3/2026.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 18/3/2026.

Ấn Độ bắt giữ 7 công dân Mỹ và Ukraine, cáo buộc âm mưu khủng bố
Ấn Độ bắt giữ 7 công dân Mỹ và Ukraine, cáo buộc âm mưu khủng bố

VOV.VN - Truyền thông Ấn Độ hôm nay (17/3) đưa tin, Cơ quan Điều tra Quốc gia nước này (NIA) đã tiến hành bắt giữ 7 công dân nước ngoài, bao gồm 6 người Ukraine và một người Mỹ, với cáo buộc âm mưu thực hiện các hoạt động khủng bố ở Ấn Độ.

Ấn Độ bắt giữ 7 công dân Mỹ và Ukraine, cáo buộc âm mưu khủng bố

Ấn Độ bắt giữ 7 công dân Mỹ và Ukraine, cáo buộc âm mưu khủng bố

VOV.VN - Truyền thông Ấn Độ hôm nay (17/3) đưa tin, Cơ quan Điều tra Quốc gia nước này (NIA) đã tiến hành bắt giữ 7 công dân nước ngoài, bao gồm 6 người Ukraine và một người Mỹ, với cáo buộc âm mưu thực hiện các hoạt động khủng bố ở Ấn Độ.

Ukraine tiến hành loạt đòn đánh nhằm “làm suy giảm năng lực tấn công của Nga"
Ukraine tiến hành loạt đòn đánh nhằm “làm suy giảm năng lực tấn công của Nga"

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều hệ thống phòng không và sở chỉ huy của Nga tại các khu vực do Moscow kiểm soát ở miền Đông và miền Nam Ukraine.

Ukraine tiến hành loạt đòn đánh nhằm “làm suy giảm năng lực tấn công của Nga"

Ukraine tiến hành loạt đòn đánh nhằm “làm suy giảm năng lực tấn công của Nga"

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều hệ thống phòng không và sở chỉ huy của Nga tại các khu vực do Moscow kiểm soát ở miền Đông và miền Nam Ukraine.

