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EU thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga

Thứ Sáu, 09:51, 24/07/2026
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VOV.VN - Ngày 23/7, các Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga. Động thái này diễn ra sau khi Hy Lạp rút phản đối nhờ đạt được thỏa hiệp về hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.

Theo thỏa thuận, các công ty vận tải biển của Hy Lạp vẫn được phép vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng của Nga đến các khách hàng ngoài EU trong thời gian chuyển tiếp. Đổi lại, Athen chấp nhận gói trừng phạt mới, khai thông thế bế tắc kéo dài nhiều ngày qua.

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EU thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga. Ảnh: Reuters

Gói trừng phạt mới tiếp tục siết chặt các hạn chế đối với Nga trong lĩnh vực tài chính, năng lượng và vận tải. EU sẽ bổ sung thêm nhiều cá nhân, tổ chức và ngân hàng Nga vào danh sách đen, siết quản lý các giao dịch tiền điện tử, đồng thời gia tăng truy quét các “đội tàu bóng tối” bị nghi giúp Nga lách cấm vận dầu mỏ. Cơ chế giá trần đối với dầu thô của Nga cũng tiếp tục được duy trì ở mức khoảng 44,1 USD/thùng trong thời hạn một năm.

Việc thông qua gói trừng phạt thứ 21 cho thấy EU vẫn duy trì được sự đồng thuận trong việc gia tăng sức ép đối với Nga, dù các cuộc đàm phán vẫn phải dung hòa lợi ích khác nhau của các quốc gia thành viên, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và vận tải biển. Các biện pháp mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục hạn chế nguồn thu từ năng lượng và khả năng tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế của Nga.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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