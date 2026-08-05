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EU tăng cường hỗ trợ Tây Ban Nha ứng phó khủng hoảng di cư tại Ceuta

Thứ Tư, 05:41, 05/08/2026
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VOV.VN - Các Bộ trưởng Nội vụ Liên minh châu Âu ngày 4/8 họp khẩn về khủng hoảng di cư tại Ceuta, đồng thời nhất trí củng cố biên giới ngoài và đẩy nhanh triển khai Hiệp ước Di cư và Tị nạn.

Tại cuộc họp, các Bộ trưởng đánh giá cao phản ứng kịp thời, hiệu quả của Tây Ban Nha, đồng thời nhấn mạnh bảo vệ Ceuta cũng chính là bảo vệ cửa ngõ của toàn Liên minh. Các nước thành viên nhất trí siết chặt quản lý biên giới, mở rộng chia sẻ thông tin, tăng cường kiểm soát các đường dây buôn người, đồng thời thắt chặt hợp tác với Ma Rốc và các nước đối tác để kiểm soát dòng di cư ngay từ bên ngoài lãnh thổ EU.

Ủy viên Nội vụ và Di cư EU Magnus Brunner nhận định, cuộc khủng hoảng tại Ceuta là phép thử quan trọng đối với Hiệp ước Di cư và Tị nạn của EU. Trên cơ sở đó, các Bộ trưởng thống nhất đẩy nhanh việc triển khai hiệp ước này, tập trung vào các cơ chế đăng ký, sàng lọc, chia sẻ trách nhiệm giữa các quốc gia thành viên và tăng cường hồi hương những người không đủ điều kiện cư trú.

eu tang cuong ho tro tay ban nha ung pho khung hoang di cu tai ceuta hinh anh 1
Ủy viên Nội vụ và Di cư EU Magnus Brunner nhận định cuộc khủng hoảng tại Ceuta là phép thử quan trọng đối với Hiệp ước Di cư và Tị nạn của EU. (Ảnh: Reuters)

Cuộc họp cũng ghi nhận một số đề xuất mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý di cư. Trong đó, Italia đề xuất thành lập các trung tâm tiếp nhận và xử lý hồ sơ người di cư do EU tài trợ tại các nước thứ ba để giảm áp lực lên biên giới ngoài của Liên minh; Hy Lạp đề nghị xây dựng cơ chế ứng phó khẩn cấp đối với các cuộc khủng hoảng di cư quy mô lớn. Tuy nhiên, các đề xuất này hiện mới ở giai đoạn thảo luận và chưa được các nước thành viên thông qua.

Mặc dù chưa đưa ra các quyết định pháp lý mới, cuộc họp lần này đã phát đi tín hiệu mạnh mẽ về quyết tâm của EU trong việc hỗ trợ Tây Ban Nha và siết chặt an ninh biên giới. Thời gian tới, EU sẽ tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao di cư với Ma Rốc và các nước láng giềng để chủ động ngăn chặn di cư bất hợp pháp từ sớm, từ xa.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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