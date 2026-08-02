Tây Ban Nha chỉ trích thành viên EU giữa khủng hoảng người di cư tại Ceuta

Ngày 1/8, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez lên án điều mà ông gọi là phản ứng "ích kỷ, gây chia rẽ và trái pháp luật" của một số quốc gia thành viên EU trước làn sóng hàng chục nghìn người di cư tìm cách vượt biên từ Morocco vào Ceuta – vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi.

Người di cư ồ ạt vượt biên bằng đường bộ và đường biển từ Morocco vào lãnh thổ Tây Ban Nha tại Ceuta. Ảnh: Reuters

Theo giới chức Tây Ban Nha, khoảng 50.000-60.000 người đã tìm cách vượt biên trong tuần qua. Đến tối 31/7, phần lớn trong số này đã quay trở lại Morocco.

Chính quyền Ceuta cho biết nhiều người đã thiệt mạng do chết đuối khi đám đông đồng loạt vượt qua biên giới bằng cả đường bộ và đường biển hôm 30/7, khiến lực lượng biên phòng rơi vào tình trạng quá tải. Số người tử vong hiện đã tăng lên 67.

Trong bức thư được nhiều hãng truyền thông châu Âu dẫn lại, ông Sánchez chỉ trích phản ứng của một số nước thành viên EU sau khi Italy tạm thời tăng cường kiểm soát đối với người nhập cảnh từ Tây Ban Nha, trong khi Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez yêu cầu siết chặt kiểm tra tại khu vực biên giới giữa hai nước. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng kêu gọi đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha trong Khu vực Schengen.

Theo ông Sánchez, những phản ứng này xuất phát từ "định kiến, thông tin sai lệch, sự thiếu hiểu biết hoặc động cơ chính trị". Ông nhấn mạnh rằng trong bối cảnh quốc tế hiện nay, EU không thể để xảy ra những phản ứng "ích kỷ, gây chia rẽ và trái pháp luật" như vậy.

Cũng trong ngày 1/8, Ireland – nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU – thông báo sẽ triệu tập cuộc họp khẩn giữa các bộ trưởng của các quốc gia thành viên để thảo luận về tình hình. Bộ trưởng Tư pháp, Nội vụ và Di cư Ireland Jim O'Callaghan cho biết ông đang duy trì liên lạc chặt chẽ với các nước thành viên và tiếp tục theo dõi sát diễn biến.

Về phía Tây Ban Nha, giới chức nước này cho biết sẽ đẩy nhanh việc trục xuất những người nhập cảnh trái phép. Làn sóng vượt biên quy mô lớn diễn ra sau khi Tòa án Tối cao Tây Ban Nha mới đây ra phán quyết rằng nhà chức trách không được phép trục xuất ngay lập tức những người di cư đến bằng đường biển nếu chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết.

Thủ tướng Sánchez từng mô tả làn sóng vượt biên quy mô lớn là "sự vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của Tây Ban Nha", đồng thời cho rằng các đường dây đưa người di cư đã lợi dụng và phát tán thông tin sai lệch về phán quyết của Tòa án Tối cao để lôi kéo người vượt biên.

Theo quy định hiện hành, công dân các nước thứ ba có mặt tại Ceuta không được tự do di chuyển đến lãnh thổ Tây Ban Nha hoặc các quốc gia khác trong Khu vực Schengen. Những người này vẫn phải trải qua kiểm tra giấy tờ tùy thân và thị thực trước khi được phép tiếp tục hành trình.