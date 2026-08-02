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EU họp khẩn để thảo luận cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta

Chủ Nhật, 17:46, 02/08/2026
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VOV.VN - Ngày 1/8, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định triệu tập cuộc họp khẩn trực tuyến của các Bộ trưởng Nội vụ vào ngày 4/8 tới nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư tại thành phố Ceuta của Tây Ban Nha.

Theo truyền thông châu Âu, cuộc họp sẽ do Ireland, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu chủ trì, với sự tham gia của các Bộ trưởng Nội vụ nhằm đánh giá cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta, thảo luận các biện pháp hỗ trợ Tây Ban Nha và tăng cường phối hợp trong quản lý biên giới ngoài của EU. Quyết định triệu tập cuộc họp được đưa ra sau khi 22 quốc gia thành viên gửi thư kêu gọi EU có phản ứng khẩn cấp trước cuộc khủng hoảng.

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EU triệu tập họp khẩn Bộ trưởng Nội vụ để thảo luận cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta. Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã lên tiếng kêu gọi các đồng minh châu Âu thể hiện tinh thần đoàn kết thực chất, đồng thời bác bỏ những ý kiến chỉ trích cho rằng Madrid xử lý khủng hoảng kém hiệu quả. Ông Sánchez nhấn mạnh, Tây Ban Nha đang căng mình bảo vệ tuyến đầu biên giới cho toàn EU và cảnh báo việc chính trị hóa vấn đề di cư có thể khoét sâu thêm bất đồng trong nội khối.

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định, EU đã sát cánh cùng Tây Ban Nha ngay từ những ngày đầu bùng phát khủng hoảng, bởi biên giới của Tây Ban Nha cũng chính là biên giới chung của Liên minh. Bà Ursula von der Leyen cho biết phần lớn người di cư đã được đưa trở lại Maroc và chưa ghi nhận trường hợp nào từ Ceuta di chuyển vào lục địa Tây Ban Nha hoặc các quốc gia thành viên khác của EU. 

Giới quan sát nhận định cuộc họp khẩn sắp tới sẽ là phép thử quan trọng đối với khả năng phối hợp của EU trong xử lý các cuộc khủng hoảng di cư, đồng thời có thể định hình các biện pháp chung của khối về bảo vệ biên giới, hồi hương người di cư không đủ điều kiện lưu trú và tăng cường hợp tác với các nước đối tác ở Bắc Phi.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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