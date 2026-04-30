EU và Hungary nỗ lực khôi phục quyền tiếp cận nguồn tài trợ của khối

Thứ Năm, 05:35, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng đắc cử của Hungary, Peter Magyar đã có cuộc thảo luận về việc giải ngân các khoản tiền của EU bị đóng băng do lo ngại về vấn đề pháp quyền và tham nhũng.

Trên trang cá nhân, bà Von der Leyen cho biết đã có một cuộc trao đổi đạt kết quả tốt với thủ tướng Hungary. Hai bên sẽ tập trung vào các bước cần thiết để mở khóa các khoản tiền của EU dành cho Hungary.

eu va hungary no luc khoi phuc quyen tiep can nguon tai tro cua khoi hinh anh 1
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Hungary Peter Magyar. Ảnh: aa.com

Theo đó, Ủy ban châu Âu sẽ hỗ trợ giải quyết những vấn đề này và điều chỉnh lại cho phù hợp với các giá trị chung của châu Âu. Bà cũng khẳng định các nhóm công tác của EU sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ vì một Hungary thịnh vượng, là trung tâm của mái nhà chung châu Âu.

Đáp lại động thái này, thủ tướng Magyar mô tả cuộc gặp mang tính xây dựng và đạt hiệu quả, cho biết cả hai bên đều nhất trí ông sẽ trở lại Brussels vào cuối tháng 5 để hoàn tất một thỏa thuận chính trị nhằm khôi phục quyền tiếp cận nguồn tài trợ của EU cho Hungary. Ông cho biết thêm, các khoản tiền của EU sẽ sớm được giải ngân, giúp thúc đẩy nền kinh tế và những cải cách cho Hungary.

Trước đó, căng thẳng giữa EU và Hungary bắt đầu từ năm 2010, khi khối này cáo buộc chính phủ của thủ tướng Orban theo đuổi các chính sách bảo thủ, đi ngược lại các quy định của EU. Sau đó, Đảng đối lập Tisza của Hungary đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội đầu tháng này chấm dứt 16 năm cầm quyền của ông Orban và thúc đẩy các bước đi ngoại giao cần thiết để nối lại mối quan hệ với EU

Hải Đăng/VOV-Praha
