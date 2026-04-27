Thủ tướng đắc cử Hungary thúc đẩy đàm phán giải ngân các quỹ của EU

Thủ tướng đắc cử Hungary Magyar nhấn mạnh, Budapest có nguy cơ mất khoảng 10 tỷ euro tiền quỹ phục hồi hậu đại dịch nếu không đáp ứng được thời hạn tháng 8 sắp tới. Do đó, cuộc gặp khẩn cấp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen là bước đi cần thiết để thảo luận về việc giải ngân các quỹ của EU.

Theo ông Magyar, việc giải ngân các quỹ này đóng vai trò quan trọng, bởi đây không chỉ là khoản hỗ trợ tài chính mà còn là chìa khóa để Hungary phục hồi kinh tế, củng cố quốc phòng và giải quyết các vấn đề cấp bách trong nước.

Thủ tướng đắc cử Hungary Peter Magyar. Ảnh: Reuters

Thủ tướng đắc cử Magyar cho biết thêm, ngoài nguy cơ mất khoảng 10 tỷ euro từ quỹ phục hồi hậu đại dịch nếu không đáp ứng được hạn chót tháng 8, hiện khoảng 18 tỷ euro khác vẫn bị đóng băng do những lo ngại lâu dài của EU về vấn đề tham nhũng dưới thời ông Orban. Việc thúc đẩy đàm phán với EU để giải ngân các quỹ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới nhằm khôi phục niềm tin với EU, cũng như thực hiện các cam kết với cử tri và ổn định đất nước.

Trước đó, ngày 18-19/4, ông Magyar và nhóm của mình đã tiếp phái đoàn cấp cao EU do ông Seibert, Chánh văn phòng của Chủ tịch EC, dẫn đầu, cùng các quan chức khác. Hai bên đã vạch ra lộ trình cụ thể để giải phóng nguồn vốn bị đóng băng. Ngay sau đó, một phái đoàn của đảng Tisza cũng đã đến Brussels để tiếp tục thảo luận trực tiếp với Ủy ban châu Âu về vấn đề này.

Giới lãnh đạo châu Âu khẳng dịnh, EU sẵn sàng mở khóa các quỹ nếu Hungary chứng minh được tiến bộ thực chất trong cải cách pháp trị, chống tham nhũng và củng cố độc lập tư pháp. Các quan chức EU cũng kỳ vọng, Hungary duy trì lập trường ủng hộ Ukraine gia nhập EU, cũng như các biện pháp trừng phạt Nga trong tương lai, đồng thời thể hiện sự đoàn kết rõ ràng với các giá trị chung của khối.