中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng đắc cử Hungary thúc đẩy đàm phán giải ngân các quỹ của EU

Thứ Hai, 06:19, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 26/4, Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar cho biết, ông sẽ có cuộc hội đàm khẩn cấp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào ngày 29/4 tới để nhanh chóng giải phóng hàng tỷ USD tiền quỹ của EU trước nguy cơ Hungary mất khoản tiền này.

Thủ tướng đắc cử Hungary Magyar nhấn mạnh, Budapest có nguy cơ mất khoảng 10 tỷ euro tiền quỹ phục hồi hậu đại dịch nếu không đáp ứng được thời hạn tháng 8 sắp tới. Do đó, cuộc gặp khẩn cấp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen là bước đi cần thiết để thảo luận về việc giải ngân các quỹ của EU.

Theo ông Magyar, việc giải ngân các quỹ này đóng vai trò quan trọng, bởi đây không chỉ là khoản hỗ trợ tài chính mà còn là chìa khóa để Hungary phục hồi kinh tế, củng cố quốc phòng và giải quyết các vấn đề cấp bách trong nước.

Thủ tướng đắc cử Hungary Peter Magyar. Ảnh: Reuters

Thủ tướng đắc cử Magyar cho biết thêm, ngoài nguy cơ mất khoảng 10 tỷ euro từ quỹ phục hồi hậu đại dịch nếu không đáp ứng được hạn chót tháng 8, hiện khoảng 18 tỷ euro khác vẫn bị đóng băng do những lo ngại lâu dài của EU về vấn đề tham nhũng dưới thời ông Orban. Việc thúc đẩy đàm phán với EU để giải ngân các quỹ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới nhằm khôi phục niềm tin với EU, cũng như thực hiện các cam kết với cử tri và ổn định đất nước.

Trước đó, ngày 18-19/4, ông Magyar và nhóm của mình đã tiếp phái đoàn cấp cao EU do ông Seibert, Chánh văn phòng của Chủ tịch EC, dẫn đầu, cùng các quan chức khác. Hai bên đã vạch ra lộ trình cụ thể để giải phóng nguồn vốn bị đóng băng. Ngay sau đó, một phái đoàn của đảng Tisza cũng đã đến Brussels để tiếp tục thảo luận trực tiếp với Ủy ban châu Âu về vấn đề này.

Giới lãnh đạo châu Âu khẳng dịnh, EU sẵn sàng mở khóa các quỹ nếu Hungary chứng minh được tiến bộ thực chất trong cải cách pháp trị, chống tham nhũng và củng cố độc lập tư pháp. Các quan chức EU cũng kỳ vọng, Hungary duy trì lập trường ủng hộ Ukraine gia nhập EU, cũng như các biện pháp trừng phạt Nga trong tương lai, đồng thời thể hiện sự đoàn kết rõ ràng với các giá trị chung của khối.

Như Hoa/VOV-Praha
Tag: Hungary quỹ EU Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết, EU sẽ ​​thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine
VOV.VN - Ngày 22/4 tới, các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) dự kiến ​​sẽ họp để thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine nếu việc vận chuyển dầu của Nga đến Hungary được nối lại đúng thời hạn. Hungary cho biết sẽ dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với khoản vay nếu dòng chảy dầu được nối lại qua đường ống Druzhba. 

Hungary cam kết hợp tác với EU và theo đuổi chính sách đối ngoại thực dụng
VOV.VN - Chủ tịch đảng Tisza Peter Magyar, đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Hungary hôm 13/4, đã cam kết hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) đồng thời theo đuổi cách tiếp cận thực dụng đối với chính sách đối ngoại và kinh tế.

EU mở cửa đối thoại với Hungary, gỡ "nút thắt" trong các hồ sơ đối ngoại
VOV.VN - Ngày 13/4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã kêu gọi thúc đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Brussels và Budapest, sau khi ông Péter Magyar giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp tại Hungary, khép lại 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orbán.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ