F-16 Ukraine thiếu tên lửa, phải dùng pháo đánh chặn mục tiêu Nga

Các phi công F-16 Ukraine đang phải tiết kiệm tên lửa và trong một số nhiệm vụ phải sử dụng pháo trên máy bay để đánh chặn UAV, tên lửa hành trình Nga do nguồn đạn dược ngày càng hạn chế.

Một phi công F-16 Ukraine có biệt danh “Phantom” cho biết tình trạng thiếu tên lửa đang ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động phòng không của nước này, buộc các phi công phải thay đổi cách thức tác chiến.

Các tiêm kích F-16 của Không quân Ukraine bay biểu diễn trong lễ kỷ niệm Ngày Không quân Ukraine, tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine, ngày 4/8/2024. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Newsmax của Mỹ được Không quân Ukraine chia sẻ ngày 16/9, phi công Phantom cho biết Kiev đang thiếu nghiêm trọng các loại tên lửa do Mỹ sản xuất, trong đó có tên lửa không đối không AIM-120 dành cho tiêm kích F-16 cũng như tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot.

Theo Phantom, việc thiếu đạn dược đang gây khó khăn cho các nhiệm vụ bảo vệ không phận Ukraine trước các đợt tấn công bằng UAV và tên lửa.

“Một máy bay không có vũ khí là một công cụ vô dụng”, phi công Ukraine nói.

Do nguồn tên lửa hạn chế, các phi công F-16 phải tính toán chặt chẽ lượng đạn sử dụng. Trong một số nhiệm vụ, họ chuyển sang dùng pháo hàng không trang bị trên máy bay để bắn hạ UAV và tên lửa hành trình của Nga.

F-16 được trang bị pháo 6 nòng M61A1 Vulcan cỡ 20 mm. Việc sử dụng pháo cho phép tiết kiệm những tên lửa không đối không có giá trị cao, song đòi hỏi tiêm kích phải tiếp cận mục tiêu ở cự ly gần hơn.

Những cảnh báo của Phantom được đưa ra trong bối cảnh Ukraine liên tục kêu gọi các đối tác tăng nguồn cung tên lửa phòng không. Ngày 10/9, Canada công bố gói hỗ trợ dành cho Ukraine, trong đó có kinh phí cho tên lửa Patriot và đạn dược dành cho F-16.

Các đối tác khác của Ukraine cũng đang tìm cách tăng cường khả năng phòng không cho nước này. Bỉ dự kiến cung cấp thêm đạn dược cho các tiêm kích F-16 của Ukraine trong năm nay, trong đó có loại được sử dụng để đối phó các UAV Shahed trang bị động cơ phản lực. Hai bên cũng thảo luận việc mở rộng hợp tác về phương tiện bay không người lái và các dự án công nghiệp quốc phòng chung.

Ngoài việc tăng nguồn cung vũ khí, Kiev đang thúc đẩy khả năng hợp tác sản xuất và tiếp nhận công nghệ quốc phòng từ các đối tác phương Tây.

Trong chuyến thăm Mỹ hồi cuối tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp đại diện tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin. Hai bên thảo luận việc mở rộng hợp tác, chuyển giao công nghệ và tăng năng lực cung cấp những loại vũ khí Ukraine đang cần. Lockheed Martin là nhà sản xuất tiêm kích F-16 và tên lửa đánh chặn PAC-3 dành cho hệ thống Patriot.